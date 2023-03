Desde hace ya nueve meses el entramado de Shakira y Gerard Piqué no deja de acaparar distintos titulares en los medios de comunicación. Lo que parecía que iba a ser una separación discreta ha conseguido todo su efecto contrario. La nueva pareja del ex futbolista, la canción de la colombiana con Bizarrap y la vorágine de reacciones han provocado que este sea uno de los temas más candentes de la crónica social de nuestro país.

Ahora, ha salido a la luz un presunto movimiento por parte de Piqué que había permanecido en la sombra. Esta vez, va ligada a esta historia Cristina Duzzi, quien a través de las redes sociales ha contado en un Story Time (tiempo en el que los internautas de Tik Tok cuentan anécdotas personales e historias) lo que le ocurrió con el ex jugador del Fútbol Club Barcelona.

Resulta que, Gerard le propuso un trio a su hermana aun estando con Shakira. En el clip, Duzzi contó que su hermana de 19 años en ese entonces y una amiga se encontraban en la discoteca Otto Zuts de Barcelona en el 2019, cuando un empleado de Gerard Piqué les hizo la presunta preposición.

Según su historia, les hizo una nueva oferta. «Este mismo hombre se acerca y les dice que Piqué está muy interesado en hacer un trío con ustedes dos y ellas como ‘¿qué? Nosotras solamente queremos una foto con él, nada que ver’ y él se molestó mucho y les dijo no, no es ninguna foto y tal y bueno nada, después obviamente se tuvieron que ir porque el tipo estaba molesto y así quedó», explica sobre este inesperado suceso.

La Tiktoker afirma que el catalán iba acompañado por su hermano y unos amigos y que ellos se negaron a hacerse una foto con ellas en el local y le propusieron hacerlo «en el after party (después de la fiesta)». Este supuesto ‘after’, según detalla, sería en una de las casas de Piqué «donde se arman unas fiestas superbuenas».» Después él se me acerca y me hace la propuesta, no te gustaría que hiciéramos un trío con tu amiga». La joven asegura que para ella «fue un trauma total» y que se fueron del local.

Al ver la repercusión de sus palabra (de las que se han llegado hacer eco medios internacionales como People) y más siendo uno de los temas de la actualidad del papel cuché, las reacciones no tardaron en llegar. Por su parte Gerard sigue inmerso en su nueva relación con Clara Chía mientras Shakira acaba de viajar a Nueva York (Estados Unidos) para asistir junto a Bizarrap a El Show de Jimmy Fallon, donde cantará el hit con el que ha hecho historia: Session #53.