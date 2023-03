Carlos Vives, de su amistad extrema con Shakira a su ‘indulto’ a Piqué

Carlos Vives está en España. El cantante ha viajado a nuestro país para celebrar sus tres décadas en el mundo de la música y para promocionar su último trabajo, una colaboración en la serie de Disney +, El Club de los Graves, en la que participa como actor junto a su hija Elena. En un momento en el que Shakira, compatriota suya y con la que mantiene una gran amistad acapara titulares de manera constante, el colombiano no ha dudado en pronunciarse sobre cómo ve a la artista en estos momentos.

En unas declaraciones a la Agencia Gtres, Carlos Vives ha hecho balance de este especial aniversario para él. «Han sido 30 años muy hermosos, de cosas hermosas y cosas difíciles, pero más cosas que celebrar y agradecer, con el público de tantos países. Agradecer las cosas de mi tierra que me dieron toda la música, esa herencia con la que nos hemos inventado el rock de mi pueblo. También agradecer los años difíciles porque enseñan, esos años que estuvimos sin tanto trabajo por cosas de disqueras, pero son más las de agradecer y nos tiene muy felices llegar hasta aquí», ha dicho el músico, que ha reconocido que nunca soñó en poder llegar tan lejos en el mundo de la música, aunque está muy feliz de haberlo conseguido.

El cantante está encantado de estar en España, donde se siente muy feliz: «Para mí es especial porque también es entender mi identidad como americano, entender que no es solamente una casualidad que mis apellidos vinieron uno de Sitges y otro de Asturias, sino entender que uno está conectado con este país por muchas cosas y orgulloso porque en nuestra historia, literatura, versos está España. En nuestra herencia está España y me gusta mucho», ha comentado Carlos Vives, que ahora se ha embarcado en un proyecto diferente, en el ámbito de la interpretación. Algo que, a pesar de lo que se piense, no le es del todo ajeno. «Empecé trabajando como actor, aunque me escapaba por las noches a cantar a bares por Bogotá, ahora tengo la oportunidad de volver a actuar en un proyecto de Disney + que está muy inspirado en lo que ha sido mi experiencia musical», ha comentado.

Un proyecto en el que, además, coincide con su hija, algo que le ha hecho mucha ilusión: «Ha sido increíble porque también me dio una sorpresa. Elena desde muy chiquitita cogía la guitarra, se inventaba sus obras de teatro, es una niña muy creativa pero ya emprender un proyecto tan serio como esta serie, me sorprendió porque es una niña de 14 años que también tiene sus compromisos en el colegio, sus tareas… y enfrentar las dos cosas sin dejar de cumplir con ninguna de ellas es un esfuerzo increíble», ha reconocido.

Gran amigo de Shakira, Carlos Vives no ha tenido reparos en pronunciarse sobre la situación actual de la colombiana y la revolución que ha generado con sus últimas canciones, aunque en este viaje no va a tener tiempo para verla: «Shakira siempre está facturando. Yo le deseo que no sufra, esos momentos de la familia y los sentimientos son difíciles. Yo la adoro, la adoramos, la queremos y quiero que sea feliz porque ella se merece ser feliz y ojalá le vaya siempre bien en todo y le agradezco todo el cariño y todo el apoyo», ha dicho el artista, que colaboró con ella en el tema La bicicleta, un tema del que habla con mucho cariño. «Una canción hermosa e inigualable y que ella se haya querido sumar me queda en mi vida y en mi carrera como algo muy especial», ha asegurado.

Curiosamente, en ese tema, la arista habla de Gerard Piqué en unos términos muy diferentes: «La canción no va a cambiar nunca, queremos mucho a Barcelona. Piqué también ha sido especial conmigo, siempre fue muy cariñoso, tengo buenos recuerdos y yo les deseo a ellos la felicidad del mundo, que encuentren la felicidad y pase toda la vaina», ha recalcado Carlos Vives, que ha reconocido que él también ha recurrido a la música en alguna ocasión para desahogarse tras una ruptura, aunque de una manera diferente, más al estilo de su generación.