Clara Chía: claves y secretos del (hermético) entorno de la catalanista que enamoró a Gerard Piqué

«Grupo social constituido por personas de la clase media acomodada». Así define la RAE a la burguesía. Un estrato social al que pertenecen únicamente algunos privilegiados y del que Clara Chía es una de sus más fieles representantes en Cataluña. La novia de Gerard Piqué está en boca de todos, cuando no es por unas cosas es por otras. Pero, en realidad, muy poca gente conoce bien a esta joven que el próximo mes de abril cumple 24 años. Y no, no es casualidad. Look ha podido adentrarse dentro del círculo íntimo de la joven gracias a una fuente muy próxima al mismo y que conoce perfectamente todos sus entresijos.

Antes de entrar de lleno en la vida privada de la protagonista, no está de más hacer una breve contextualización histórica. Recuerda el economista Albert Carreras que la burguesía catalana adquirió un papel preponderante en el siglo XIX, durante de la revolución industrial, el desarrollo del ferrocarril o la construcción de los barcos a vapor. Poco a poco, logró hacerse con un lugar privilegiado en el relato de la historia económica del país. Aunque su influencia ha menguado considerablemente, todavía quedan familias ligadas a la misma.

La estirpe de Clara Chía

El caso de Clara Chía es pragmático de lo anterior aunque realmente particular por varias razones. Nació en el seno de una familia burguesa de Cataluña. No es un secreto que sus padres le proporcionaron una vida acomodada. No obstante, vivió su niñez y adolescencia en un piso de 90 metros cuadrados e incluso trabajó como camarera antes de formarse en Relaciones Públicas. Y no lo hizo por necesidad.

Sus progenitores están bien situados. Sobre todo, su padre, Lluís Chía Puig, un reputado abogado de Barcelona especializado en divorcios y Derecho matrimonial. Tiene más de 30 años de experiencia como jurista y un despacho en Upper Diagonal, en la Travesía de Gràcia. Se trata de la zona más glamurosa del momento en la Ciudad Condal y hay quien la interpreta como una frontera entre la alta sociedad y el resto de población.

A nivel ideológico están cercanos al nacionalismo que tanto promulga el propio Piqué o Josep Guardiola, entendidos como referentes para quienes defienden esta idea. De hecho, Clara Chía se ha criado con esa educación, si bien su hermetismo impide que haga gala públicamente de sus valores catalanistas.

«En la burguesía catalana todo funciona por apellido»

Conocidos los lazos de la familia de Clara con la alta alcurnia es el momento de aportar novedades a este asunto. Este digital ha podido hablar con una persona muy vinculada a este estrato social para conocer de primera mano cómo funcionan las cosas dentro del mismo. Las conclusiones son muy reveladoras: «La burguesía de aquí se mueve de una manera muy diferente a las demás. Todo funciona por apellido, por nombre completo catalán. Es muy difícil encontrar a una familia burguesa cuyos apellidos no estén bien situados».

El ejemplo más claro se encuentra en los ex suegros de Shakira. La colombiana nunca fue vista con buenos ojos por los padres de Piqué. De ella se dijo que no se relacionaba de la manera correcta pero la realidad fue otra bien diferente: «La gente no lo ha entendido pero de ahí que la madre de Piqué no le gustaba que estuviera con Shakira. Es millonaria, pero no cumplía con los requisitos de ser una buena pareja. Ellos querían una chica bien de la sociedad catalana», cuenta una fuente de toda solvencia a Look.

El búnker de Clara Chía

Puestos a localizar, la llamada como ‘zona alta’ es el nido de la burguesía catalana. Comprende los distritos de Sarrià-Sant Gervasi con sus barrios de Vallvidrera, con el Tibidabo, Bonanova, Galvany, Las Tres Torres y el barrio de Pedralbes, que forma parte del distrito de Les Corts. El primero fue el que vio nacer y donde creció la novia del exfutbolista. A menudo confundido con un pueblo por lo pintoresco de sus edificios y calles, es un área tranquila, donde existe el lujo pero sin hacer ostentación.

Además, en Sarrià -Sant Gervasi es donde está el tríplex de Piqué, una casa familiar que es un ático de tres pisos, heredado de sus abuelos. Es donde vive el catalán y donde pasa mayor parte del tiempo, también con su novia. En este barrio se encuentran algunas de las bodegas, restaurantes y demás negocios gastronómicos de alta alcurnia.

«Clara Chía se mueve en un entorno que es muy discreto, cerrado y no se relaciona con nadie de fuera»

El sentimiento de pertenencia a un lugar es absoluto en este caso: «Clara Chía se mueve en un entorno que es muy discreto, cerrado y no se relaciona con nadie de fuera. Es un barrio en el que la gente que vive en él no pertenece a Barcelona, sino que hacen vida ahí. Nunca van por debajo de Upper Diagonal, es como si les diera miedo. A Plaza Cataluña no van, tampoco a la Rambla… «, nos desvelan.

Sorprendentemente, la joven cruzó esa especie de línea roja al cursar sus estudios en la Escuela Internacional de Protocolo de Barcelona, un prestigioso centro ubicado en la Gran Vía de las Cortes Catalanas, en Rocafort. Sin embargo, no necesita salir de su zona de confort para ir a trabajar cada día porque las oficinas de Kosmos están en la Calle Beethoven, situadas dentro de su área de confianza.

Los sitios favoritos de la burguesía catalana

La jet set barcelonesa se suele reunir en los aledaños de la Calle Tuset, la zona barcelonesa moderna por antonomasia. Curiosamente, es ahí donde se ubica el cóctel-bar La Traviesa, escenario testigo de los primeros compases del amor entre Piqué y Clara Chía. Un lugar donde «sólo los traviesos van al cielo», según reza su eslogan. También hay diversas discotecas y locales donde los jóvenes se divierten a cualquier hora del día.

Uno de los restaurantes favoritos de la estirpe a la que pertenece Clara es el 99 Sushi Bar. Este establecimiento propone una alta cocina japonesa acreditada más que de sobra con la estrella Michelín de la que goza uno de los locales que tienen repartidos por la península. Ubicado en el emblemático Parque del Turó, en el mismo barrio que la casa familiar de Clara Chía, se trata de la mejor opción para degustar platos nipones de toda la Ciudad Condal. No obstante, el ticket medio por comensal ronda los 100 euros.

Sólo por citar algunos ejemplos, otros bares donde se suele reunir gente de esta condición son Mutis, un club privado cerrado con el acceso sólo por la invitación, y Dry Martini. Este último pertenece a la lista de los 20 mejores bares del mundo y de los 10 más importantes de Europa. Por supuesto, también en los palcos privados del Camp Nou -hasta hace poco segunda casa de Piqué- son un hervidero de acaudalados ciudadanos barceloneses.

La explicación al hermetismo

Es un hecho que Clara Chía protege su intimidad todo lo que está en su mano. De ella se sabe lo que ella ha querido y procura que sea lo mínimo. La fuente consultada por Look nos da una explicación franca y que no admite dudas sobre el comportamiento de la novia de Piqué: «Al entender que este tipo de gente es muy cerrada, pertenecientes a un grupo muy pequeño de personas al que pocos pueden acceder, se comprende por qué Clara Chía es tan discreta. Ella se ha educado así. Es un aura conjunta. Son gente de rutinas fijas y herméticas, pertenecientes a un entorno seguro. Por ello nunca van a salir información porque las personas con las que trabajan son muy reacias a comunicarse».

Clara Chía es una de esas personas que se comporta de manera selectiva en varios ámbitos de su vida. Quien ha estado con gente de este entorno VIP nos cuenta que cuando van en un grupo con más gente solo hablan con los que tienen confianza. A fin de cuentas, una élite en la que estás o no estás.