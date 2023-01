Hablar de La Traviesa es hacerlo de un templo del ocio de Barcelona. Hasta ahí todo bien ya que hay decenas así en cada gran capital, pero ahora adquiere una gran popularidad. La razón de esto es que se trata del escenario en el que Gerard Piqué y Clara Chía mantuvieron sus primeros encuentros, cuando todavía el futbolista no había roto su relación con la despechada Shakira.

Ya lo dice el lema del establecimiento: «Sólo los traviesos van al cielo». Unas palabras que Piqué y Clara se tomaron a pies juntillas. La Traviesa se define como «un cóctel bar elegante, refinado y espacioso de la gente más cool de Barcelona. Es la conexión de lo elegante y travieso», se lee en su sitio web.

«Al estar situado en el corazón del ocio barcelonés rinde honor a su entorno con diseño elegante, sofás de cuerpo bajo, luces extravagantes y una extensa carta de botellas y combinados. Estas propuestas cautivan desde el cliente más salvaje al más seductor porque este es el auténtico carácter de La Traviesa: ser un espacio informal y desenfadado», se indica.

El escenario de citas elegido por la parejita se ha viralizado hasta el punto de que se ha convertido en uno de los favoritos de los usuarios de Tinder para sus primeras quedadas. Ayuda también el hecho de que se encuentra ubicado en uno de los puntos más céntricos de la Ciudad Condal, muy cercano a la Avenida Diagonal y otros pubs y discotecas de referencias de la noche barcelonesa.

Pensado como un local de copas en el que evadirse en compañía los fines de semana, La Traviesa cuenta también con reservados VIP, con botella de alcohol en mesa. Una manera de garantizar más todavía la privacidad y que no cuesta imaginar que fuera la experiencia elegida por Piqué y Clara Chía.

Piqué y Clara, en horas bajas

De manera simultánea a la publicación de su escondite, la pareja atraviesa un momento complicado. La publicación de la Session #53 de Bizarrap con Shakira les ha puesto en el disparadero. La cantante colombiana no dudó en arremeter no sólo contra su chico sino también contra Clara Chía, con un descarado juego de palabras: Tiene nombre de persona buena. Claramente, no es como suena. «Tiene nombre de persona buen. Claramente. Es igualita que tú, uh, uh, uh, uh. Pa’ tipos como tú, uh, uh, uh, uh».

Pero quizá el asunto más grave no es ese sino la aparición en escena de Julia Puig. Esta joven abogada de 22 años ha sido señalada como la chica con la que Piqué ha sido infiel a Clara. Por lo menos así lo asegura el paparazzi Jordi Martín. Ninguno ha confirmado o desmentido la información, si bien la jurista ha cerrado sus redes sociales. Por su parte, Chía lleva días en el domicilio de sus padres, lejos de la casa que compartía con el catalán, con el objetivo de refugiarse durante un tiempo de la presión mediática.