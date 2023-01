La nueva canción de Shakira (45) con el productor argentino Bizarrap (24), BZRP Music Sessions #53, no sería el único motivo por el que no dejan de acrecentarse los rumores de crisis entre el ex futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué (35), y su actual pareja, Clara Chía (23). Según desveló este viernes el paparazzi Jordi Martín (52) a través de su cuenta personal de Instagram ,y ha ratificado hace escasas horas el programa Socialité, el deportista habría vuelto a sus andadas y sido infiel a su actual pareja con otra joven catalana.

El corresponsal de El Gordo y la Flaca compartió una captura del perfil de la misteriosa chica acompañada de un mensaje: «¿La conoces @GerardPique? Luego que no te extrañe que Shakira tire el mundo encima tuyo», escribió Martín en la stories, que posteriormente borró. Se trata de Julia Puig Gali, una abogada especializada en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance cuya ciudad de residencia es, igualmente, la Ciudad Condal. «Toda Barcelona sabe que se liaron hace dos o tres años y que él le escribe para volver a hablar», han asegurado varios testigos al programa de Telecinco según los cuales, la joven tiene pelo castaño, ojos rasgado, «nariz respingona y facciones muy juveniles».

«Piqué se lo niega todo a Clara y dicen que se ha puesto en contacto con ella (la abogada) para que no diga nada», expresan.

Pero además de abogada, Julia es también influencer, y reúne más de 25.000 seguidores en Instagram. De ahí que, que en las últimas horas haya puesto su perfil privado, haya hecho que los rumores respecto a un affaire con el futbolista sean cada vez más fuertes. Julia Puig sería amiga de Maria Guardiola, hija del ex entrenador blaugrana Pep Guardiola, siendo así parte del círculo cercano de Gerard.

De esta forma, cobrarían sentido, más aún ahora, las informaciones que apuntan a que Clara se habría ido del domicilio que compartía con el catalán y regresado a casa de sus padres, para refugiarse durante el tiempo que dure el boom mediático que ha ocasionado el hit de la intérprete del Waka Waka. «Clara Chía ha pasado unos días en su domicilio familiar, junto a sus padres. La joven ha querido alejarse unos días del piso que comparte con su pareja, donde consolidaron su amor y hace tiempo que hacen vida juntos».

Shakira sigue «facturando»

Mientras tanto, Shakira sigue celebrando su éxito. La colombiana continúa en los puestos más altos de las listas de música mundiales con su canción. El tema ya acumula 168 millones de visitas en YouTube y está a punto de llegar a los 50 millones en Spotify, superando así el mejor estreno de un artista latino en ambas plataformas, que ostentaba el remix de Despacito de Luis Fonsi.

Pero además, el éxito ha tenido también su réplica en las redes sociales. TikTok se ha inundado de vídeos de usuarios bailando la canción, que ya tiene coreografía oficial. Fue la misma Shakira el pasado jueves la que publicó en sus redes el baile que interpreta junto a tres bailarinas.