Shakira bate un nuevo récord en YouTube con su ‘BZRP Music Sessions #53’

El pasado jueves vio la luz la BZRP Music Sessions #53, una canción donde Shakira y Bizarrap unen fuerzas y cuya letra no deja lugar a dudas, al ser un dardo de principio a fin contra Gerard Piqué. Desde entonces, no se habla de otra cosa, y en consecuencia, las reproducciones no dejan de aumentar.

Apenas hacen falta unos segundos del videoclip para ver a una Shakira más empoderada que nunca, con muchas ganas de que el mundo sepa como se siente: “Una loba como yo no está para tipos como tú”, canta la artista mirando a cámara.

Shakira no se anda con rodeos y a lo largo de la canción canta frases como: “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda”. En esa línea toda la letra, en la que también menciona a la nueva pareja de Piqué, Clara Chía.

El ‘beef’ de 3:33 minutos al ex guardameta blaugrana garantizaba que la canción sería un éxito, pues Shakira ha dado exactamente el contenido que millones de personas esperaban. No obstante, ni la propia artista se esperaba hasta donde llegaría la canción en sus primeras 24 horas.

Shakira’s Bizarrap session breaks the record for biggest debut by any Latin song in YouTube history with 50 MILLION views in 24 hours. pic.twitter.com/c2H7JsJwjX

— Pop Base (@PopBase) January 13, 2023