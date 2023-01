Shakira explica ya en frío por qué dedicó la durísima canción a Piqué y Clara Chía

Shakira no recula. Criticar a su ex pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, en su nueva canción con Bizarrap tiene una razón de peso. La cantante colombiana deja claro que no se arrepiente de nada. Además de compartir un editorial sobre el tema, horas después habló por sí misma en una publicación en sus redes sociales que ha sorprendido a muchos.

«Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas.

Ellas son mi inspiración», comenzaba.

«Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras», añadió la artista colombiana ya en frío tras todo el revulo generado tras su tema con Bizarrap.

Por su parte, a Piqué no parece que le preocupe demasiado todo esto. El ex futbolista se mofó de Shakira tras su nueva canción contra él y su novia anunciando un acuerdo de la Kings League con Casio a raíz de la letra del tema de la artista colombiana en colaboración con Bizarrap. «Cambiaste un Rolex por un Casio», fue una de las frases de su ex en la canción, una comparación que ha protagonizado muchos memes durante las últimas horas. «Este reloj es para toda la vida, eh», dijo Piqué de manera irónica en el Twitch de su nueva liga.