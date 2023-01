Más ancha que larga, así se ha quedado Shakira con su nuevo tema que continúa arrasando por el mundo entero. La colombiana ha roto su silencio y, junto a Bizarrap, se ha desahogado como nunca desde que hiciera pública su separación de Piqué. Pero el ex futbolista y su novia, Clara Chía, no han sido los únicos damnificados en el asunto.

«Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda», entona la de Barranquilla en la canción. Y es que, la mansión que la ex pareja compartía en Barcelona está justo al lado de la de los padres de Piqué, que han vivido muy de cerca la mediática separación de su hijo y, por consiguiente, la lucha por la custodia de los pequeños Sasha y Milan. Cabe destacar que, cuando trascendió la ruptura, Shakira y su suegra, Montserrat Bernabeu dejaron muy clara que su relación seguía siendo buena y que estarían juntas como la familia que son. Pero todo parece haber cambiado.

Prueba de ello no solo ha sido el tema de Shakira, sino también la bruja que ha situado en una de sus terrazas, casualmente la que está ubicada hacia la cocina de su suegra. Según ha trascendido, la intérprete de Te felicito habría puesto esta muñeca en un intento de hacer magia negra contra ella, dejando claro que todo lo que pudiese unirla a la madre de su ex marido ha quedado ya en el pasado. Pues, desde que salieran a la luz las imágenes de Clara Chía junto a los padres de Piqué derrochando buena sintonía, la colombiana ha puesto punto final a todo lo que le relacionase con el catalán.

Pero, ¿quién es Montserrat Bernabeu? Además de madre de Gerard, es una prestigiosa doctora en Cataluña, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Aunque su sueño siempre fue ser radióloga, con el nacimiento de Piqué, renunció a él para quedarse más cerca de su bebé. Después de especializarse en Medicina Física y Rehabilitación, comenzó a desarrollar su actividad profesional en el Institut Guttmann, donde primero fue Jefa de la Unidad de Daño Cerebral para más tarde -y hasta día de hoy- ostentar el cargo de Directora Asistencial. Fue presidenta de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación y miembro de la Junta Directiva de la International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, además de participar en varios proyectos europeos relacionados con las nuevas tecnologías en rehabilitación y ser directora del Proyecto ICF TBI Core Sets. En un plano más personal, Montserrat es una aficionada al fútbol, ya que su padre fue Amador Bernabeu, vicepresidente del F.C. Barcelona y delegado de la Real Academia Española de Fútbol.

Unos misteriosos ‘me gusta’

En cuanto a su relación con Shakira, Montserrat siempre ha hecho alarde de su buena sintonía. Son muchas las fotografías que hay de ellas juntas, incluso en las redes sociales, en las que la colombiana define a la madre de Piqué como «mi suegrita». Y es que, a pesar de que la de Barranquilla haya hecho referencia a ella en su nueva canción, parece que la madre de Gerard no está de parte de su hijo. Así lo ha confirmado su cuenta de Twitter, donde ha dado like a varios tuits de los que todo el mundo habla.

Pese a llevar desde el 2013 en la plataforma, Montserrat no se ha percatado del impacto de sus ‘me gustas’. Además de dejar claro que la canción de Shakira junto a Bizarrap ha sido de su agrado, la doctora ha marcado como favorito unas palabras que no dejan en buen lugar a su hijo: «Perdona, pero la imagen se la destruyó él mismo. Si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él.Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no cómo actuó». Un claro ataque hacia el ex futbolista que su madre ya ha borrado.