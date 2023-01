Siete meses han pasado desde que Shakira y Piqué anunciasen públicamente su ruptura. Tiempo más que suficiente para la colombiana, que ha dado el pistoletazo de salida al jueves con su tema más polémico hasta la fecha. Cuando nadie se lo esperaba, y poco tiempo después de haber formalizado su divorcio, la de Barranquilla ha dado un paso al frente y ha lanzado un tema junto a Bizarrap lleno de indirectas -muy directas- hacia el padre de sus hijos.

Sin embargo, los dardos no solo han ido hacia el ex futbolista y su pareja, Clara Chía. «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda», reza el tema que ya alcanza más de un millón de reproducciones en Youtube. Pero, ¿qué papel juega la suegra, es decir, la madre de Piqué, en todo este entramado sentimental?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)

Para entender esta parte de la canción hay que destacar que la relación entre Montserrat Bernabeu y Shakira no era del todo buena. Y menos cuando el catalán rompió su relación con la colombiana y apostó por el amor de la mano de Clara Chía. Pero lejos de quedar ahí, hace tan solo un día, salieron a la luz las imágenes de la buena sintonía entre la nueva ilusión de Piqué y sus ahora suegros. En ellas, la joven tiene continuas muestras de cariño con los padres del ex futbolista, algo que no habría sentado nada bien a la intérprete de Te felicito.

Tanto es así que la de Barranquilla ha colocado una bruja de tamaño considerable en una de sus terrazas, la que da -casualmente- a la cocina de la casa de sus suegros. Desde hace tres meses, la cantante habría colocado esta bruja en un intento de hacer magia negra contra su suegra, como así se aprecia en las imágenes. Una bruja que hoy ha quitado de su terraza para no llamar demasiado la atención cuando su nombre está sonando con más fuerza que nunca. Desde que Shakira y Piqué separaron sus caminos, trascendió que la colombiana seguía manteniendo una buena relación con su familia política y, en concreto, con Montserrat, con quien se la vio compartiendo planes junto a sus hijos. Pero nada más lejos de la realidad.

¿Quién es Montserrat Bernabeu?

La madre del ex jugador del F.C. Barcelona, de 59 años, está casada con el abogado Joan Piqué, con quien tiene dos hijos, Gerard y Marc. Es especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el Institut Guttmann de Barcelona, donde, tras ejercer de Jefa de Unidad de Daño Cerebral, en 2018 ascendió a Directora Asistencial.

Asimismo, es una fanática del fútbol, no solo porque su hijo ha sido siempre uno de los rostros más destacados del club blaugrana, sino también porque su padre, Amador Bernabeu, fue directivo del Barça. Además, ha mantenido siempre una excelente relación con Shakira, a quien incluso tachó de ser una «persona fascinante, una mujer sencilla y de grandes valores». Sin embargo, todo parece haber cambiado y, aunque nunca ha querido pronunciarse respecto a la separación de su hijo y la cantante, estas últimas declaraciones de la colombiana dejan claro que su buena sintonía ha llegado a su fin.