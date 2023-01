Shakira vuelve a la carga: «Piqué dañó a la loba, nada más épico que vengarse con furia»

Shakira no se achanta. Pese a haber recibido miles de críticas por el hecho de atacar a su ex pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, en su nueva canción con Bizarrap, la cantante colombiana deja claro que no se arrepiente de nada. No habla por sí misma, sino que comparte un artículo de opinión con el que está muy de acuerdo escrito por Erika Fontalvo, directora de El Heraldo de Colombia.

«Da lo mismo que sea Shakira, una artista de reconocimiento mundial, o la anónima hija de una vecina. Quienes se arrogan el derecho de fungir como miembros de una policía de las buenas costumbres o las formas elegantes para espetarles a las mujeres entusadas cómo manifestar su tristeza o enojo de acuerdo con las normas convencionales se equivocan. Deberían enterarse de una vez por todas que hace rato quedaron atrás los tiempos del fariseísmo en los que los trapos sucios se lavaban en casa. Al que le caiga el guante que se lo achante como mejor pueda. Ni mojigatería barata ni sumisión frente al machismo de una sociedad que cancela a las mujeres», comienza.

Y también comparte en su perfil de Instagram el siguiente párrafo: «La proclama autobiográfica de Shakira incomoda. Es lo que hacen los artistas y ella lo es. Que no se olvide. Piqué dañó a la loba que ahora aúlla en su contra. Esta diva implacable rompe esquemas sobre los convenientes silencios alrededor de las rupturas de parejas famosas y pudientes, alecciona a otras mujeres sobre cómo empoderarse tras ser despreciadas y exhibe públicamente con extraordinaria dignidad su corazón roto en mil pedazos. Nada más épico que vengarse con talentosa furia tras amar sin límites y ser traicionado. Fin de la historia. Para qué las sutilezas cuando sobran razones para liberarse del opresor corsé de la lastimera mujer despechada. Shakira señaló un camino que difícilmente muchas de sus seguidoras desandarán».