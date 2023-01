La nueva colaboración de Shakira con el productor argentino Bizarrap, BZRP Music Sessions #53, sigue cosechando éxitos. El tema musical con el que la colombiana carga contra su ex pareja, Gerard Piqué, y la actual novia de éste, Clara Chía, acumula ya más de 150 millones de reproducciones desde que se estrenó hace ahora una semana, siendo la canción en español más escuchada en las primeras 24 horas. Un éxito que ha desatado la locura en redes sociales y para el que la artista colombiana ya tiene coreografía.

Ha sido la propia Shakira la encargada de publicar en sus redes sociales el baile al son de la canción junto a su bailarinas Natalia Palomares, Anne Ten y Elena Marín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

La coreografía fue creada por Bella Dose, un grupo formado por cuatro chicas jóvenes que han aterrizado recientemente en la industria de la música inspiradas por sus referencias para sonar en las listas de éxitos, e interpreta una de las estrofas más polémicas del hit, con directa alusión al deportista: «Esto es pa´ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique». «Encontré este de Bella Dose y tuve que probarlo», ha publicado la artista colombiana. La coreografía tiene aproximadamente 10 pasos.

Según el portal Digital Music News, este éxito de la colombiana y el argentino, recibe aproximadamente 0,00069 dólares por cada reproducción, y, hasta el momento habría generado una cuantía de más de un millón de euros teniendo en cuenta algunas de las plataformas. Concretamente, en su cuarto día desde el estreno, la artista alcanzó los 512.000 dólares en YouTube, en Amazon Music se acercaba a los 500.000, en Spotify a los 360.000 y en Apple Music a más de 1.200.00 dólares.

La canción causa estragos en la relación de Piqué y Clara Chía

Si bien Gerard Piqué ha aparecido usando un reloj de la marca Casio y llegando a un evento en un carro Twingo, dos objetos que nombra su ex en la canción y con los que compara a la actual pareja de éste -y así misma con un Rolex y un Ferrari-, el deportista y Clara Chía siguen sin hacer declaraciones al respecto de la letra de la canción. Sin embargo, varias informaciones apuntan a que el pasaje habría supuesto una crisis para la pareja.

Tal y como informó este miércoles la periodista Laura Fa, en Mamarazzis, Clara se habría dado cuenta de que el final de la relación de Shakira pudo haber tenido un retroceso por iniciativa del ex futbolista. y no estaría ya viviendo en el apartamento que dispuso Piqué para su nueva vida juntos. Según la catalana, después de poner fin a su relación con la colombiana, Piqué habría vuelto a «pedirle cacao» a la barranquillera, quien le habría dicho que no. Algo que se ve reflejado en la siguiente frase del tema y que no habría gustado a Clara: «Yo contigo ya no regreso. Ni aunque me llores ni me supliques».