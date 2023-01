Shakira ha conseguido lo que esperaba: ser un éxito a nivel mundial. Si bien es cierto que es una de las cantantes más reconocidas del panorama, su último tema la ha colocado en un puesto que nunca antes había experimentado. Y es que, el traje a medida que le ha hecho a Piqué, con dardo incluido a su madre y a su novia, Clara Chía, no ha pasado desapercibido para absolutamente nadie. Son muchos los rostros conocidos que se han pronunciado al respecto, llegando incluso hasta Palacio.

Era durante la mañana de ayer cuando los Reyes retomaban su agenda oficial después de haber asistido al funeral y posterior entierro de Constantino de Grecia. Aunque el martes ya se pudo ver a Letizia en una reunión de la Federación de Enfermedades Raras, no fue hasta ayer cuando reapareció junto a Felipe VI. Sus Majestades acudieron a IFEMA para disfrutar, como cada año, de la inauguración de FITUR. Y, como era de esperar, la pregunta más esperada para la Reina fue si había escuchado la nueva canción de la de Barranquilla.

Pese a que Letizia siempre ha intentado mantenerse al margen de la polémica, en esta ocasión no ha podido evitar esbozar una sonrisa al ser preguntada por un reportero. La monarca ha dejado claro así que el tema junto a Bizarrap ha traspasado hasta las fronteras de la Corona y que, por supuesto, está al tanto de la polémica separación de la colombiana y el ex futbolista. Y es que, no sería de extrañar que sus hijas, laI Infanta Sofía y la Princesa Leonor estuvieran poniendo el tema en bucle, pues ya es considerado como la canción del año.

Cabe destacar que los Reyes son fanáticos de Shakira, tanto que hace más de una década protagonizaron una de las imágenes más comentadas del momento. Fue en 2010 cuando Sus Majestades se dejaron ver en un concierto de la colombiana, en concreto, el celebrado en noviembre en el entonces Palacio de los Deportes de Madrid. Además, si quisieron pasar desapercibidos no lo consiguieron, pues la cantante quiso agradecer su presencia en público.

Pero esta no ha sido la única anécdota de la Reina en FITUR. Aunque se desconoce si el motivo ha sido el shock de la pregunta de Shakira, lo cierto es que Letizia estaba despistada por la mañana, tanto que a su llegada al stand de Andalucía, ha sufrido un tropezón por el cual se ha tambaleado durante una milésima de segundo. Al parecer, las botas con tacón ancho que ha elegido para pasear cómoda por la feria de turismo le han jugado una mala pasada. Pero todo ha quedado en eso, en una anécdota para recordar.

Además, como buena periodista, Letizia ha tenido un encuentro con Tania Llasera, que estaba en el stand de TVE y no ha dudado en acercarle el micrófono. Un gesto con el que la monarca ha saludado a sus antiguos compañeros de profesión y ha dejado claro que, pase lo que pase y lo que te cambie la vida, siempre tienes que saber cuáles son tus raíces.