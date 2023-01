Continúa la ajetreada agenda de los Reyes. Hace apenas dos días que aterrizaron en España después de haber asistido al funeral de Constantino de Grecia. Después de acudir a la Catedral Metropolitana y tras el entierro de los restos mortales del Rey heleno en el Palacio de Tatoi, Don Felipe y doña Letizia retomaron ayer sus compromisos oficiales. Mientras la monarca asistió a una reunión de trabajo de la junta directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) celebrada en Madrid, el Rey se desplazó hasta Salamanca para inaugurar el nuevo edificio del Hospital Universitario de la ciudad charra.

Ahora, ambos han reaparecido juntos a las 10:30 horas de la mañana para inaugurar la 43ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en Ifema. Como cada año, durante cinco días, el recinto ferial acoge a profesionales del sector del turismo, interesados en las últimas tendencias del sector y al público en general que quiere conocer los destinos ofertados. Se trata de la primera gran feria del año en España con la que queda claro que, después del parón a causa de la pandemia, se recupera la actividad turística mundial.

La Reina Letizia ha acaparado todas las miradas con un look al más puro estilo Miércoles Addams. Ya es costumbre que en esta cita anual, la monarca haga uso de su conocimiento estilístico para apostar por looks más modernos y transgresores. Para la ocasión, ha escogido un total black en el que destaca el cuello babero blanco del jersey; un toque diferente que ha roto con la gama cromática del estilismo para demostrar, una vez más, que a mejor vestida no la gana nadie.

La tendencia del conocido como ‘cuello bobo’ en las pasarelas volvió a sonar con fuerza hace apenas dos años, aunque si hay que destacar una figura amante de esta esa es Lady Di. La entonces Princesa de Gales fue una de las primeras en hacer de este cuello su seña de identidad, una tendencia que en francés se traduce como burguesía-bohemia, una forma de mezclar «la desobediencia de los años 60 con la ambición de los 80», como destacó David Brooks.

Se trata de una tendencia que se ha vuelto a recuperar gracias al éxito de Netflix sobre la vida de Miércoles, la primogénita de la familia Addams. Jenna Ortega, la actriz protagonista de la ficción de Tim Burton, ha recuperado el cuello babero de aire gotico vamp que lleva el blanco y negro por bandera. Y Letizia lo ha sabido llevar a un acto oficial de la mejor manera que se podía hacer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jenna Ortega (@jennaortega)

La hoja de ruta de Sus Majestades

Tras dar el pistoletazo de salida al día, el Rey ofrecerá un almuerzo en honor al Presidente de la República de Guatemala, Sr. Alejandro Eduardo Giammttei Falla, puesto que el país invitado a FITUR de esta edición es Guatemala. Mañana, Su Majestad continuará con lo marcado en su agenda oficial, recibiendo en Zarzuela a Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales para más tarde, junto a Letizia, presidir el Pleno de la Real Academia Española que se celebra, como cada jueves, en el salón de plenos de la institución. Se trata de la quinta vez que los Reyes presiden esta sesión, la última el pasado 30 de abril de 2020, que tuvieron que hacerlo de forma virtual debido a las restricciones sanitarias por covid.