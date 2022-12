La nueva Miércoles Addams tan ponto se viste de rosa de los pies a la cabeza, como hace honor a su severo y mórbido personaje con uniformes de rayas negro, corbata y camisa blanca. Desde que apareciera en la nueva serie de Netflix, dirigida por Tim Burton, que sigue la vida de la primogénita de la familia Addams en la Academia Nevermore, el estilo de Jenna Ortega (20) ha dado mucho de que hablar.

Aunque lleva más de una década en la industria cinematográfica, no ha sido hasta ahora cuando su nombre ha saltado al estrellado. De raíces puertorriqueñas y mexicanas, la actriz se ha convertido en uno de los iconos de moda Gen Z del momento, y consagrado como la invitada de moda de los eventos más exclusivos de Hollywood. Y no, nada queda de ella como parte del elenco de Jane the Virgin o Stuck in the Middle, de Disney Chanel, ni de su estilo dulce y aniñado. Sobre la alfombra roja, Jenna Ortega se atreve ahora con las transparencias, looks asimétricos y estampados, o los colores brillantes que le provocarían urticaria en la serie.

De novia gótica, por Versace, a la pedrería rosa de Valentino

Vestida para matar. Así acudía la actriz a la premiare de Miércoles en Los Ángeles el pasado 16 de noviembre. Canalizando al máximo su personaje de la familia Addams, Janne Ortega apostó por un total dark look protagonizado por un vestido lencero de encaje con escote tipo bustier y una abertura a la altura del muslo, y velo de Versace.

La joven completó el look con unos zapatos Mary Jane negros de plataforma.

Parecido fue el look que la actriz escogió el pasado mes de octubre para asistir a un evento de la casa de moda italiana, Valentino, durante la Semana de la Moda de París. Jenna optó entonces por un vestido también de encaje en color negro, combinado con unos zapatos de tacón y un trench coat de piel estilo Matrix.

También de negro, aunque envuelto en transparencias, destaca el outfit que la actriz estadounidense eligió para acudir a otro de los eventos promocionales de Miércoles. Esta vez el vestido era de la marca francesa Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

Todo lo contrario al look que Janne escogió para acudir a la Gala Met 2022. Janne Ortega cautivó todas las miradas de la alfombra roja con un look monocromático en rosa, creado por Pierpaolo Piccioli, compuesto de un vestido mini con bordados de pedrería, un top por debajo, unas medias rosas y unas plataformas con pulsera, del mismo color.

Pero esta no ha sido la única ocasión en la que hemos visto a la actriz vestir con toques de color.

Al estreno en Los Ángeles de la película Emma, que se celebró en el Gremio de Directores de América en 2022, Janne Ortega acudió con un vestido midi brillante en tonos verdes y coral, con un escote en forma de V entrelazado y de pedrería.

La actriz completó el look con una sandalias plateadas de tacón y un bolso de mano de los mismos tonos que el vestido.