En los últimos días, hay una serie que se ha colado en el top de populares de Netflix. Esta no es otra que Miércoles, la nueva producción de Netflix que supone el debut de Tim Burton en la pequeña pantalla. Todo un éxito que ya ha conseguido romper el récord de Stranger Things, siendo considerado el mejor estreno de todos los tiempos para una serie en tan solo una semana. Una popularidad que en gran parte es obra de Jenna Ortega, la actriz que da vida a la protagonista y emblemática hija de Gomez y Morticia Addams, característica por ser una persona sin pelos en la lengua con un marcado estilismo con el blanco y el negro como principales protagonistas.

Con tan solo 20 años, la intérprete se ha coronado como una de las artistas más destacadas del 2022, y no es para menos. La joven ha llevado a cabo una impecable actuación en la que ha mantenido el mismo semblante serio en todo momento, evitando además algunos movimientos naturales como el del pestañeo. De esta manera, Jenna ha podido cumplir un sueño que llevaba persiguiendo desde los seis años, cuando veía El fuego de la venganza y pensaba en triunfar en Hollywood algún día, probablemente sin llegar a imaginar que lo haría con un uniforme de colegiala un tanto peculiar y gótico.

En esta aventura, Ortega tenía la ardua misión de colarse en los corazones de los espectadores al igual que lo hizo la antecesora de su personaje. Esta no fue otra que Christina Ricci, que también se ha hecho con un papel en esta serie al interpretar a otra de las protagonistas clave: Marilyn Thronhill, la profesora que pone contra las cuerdas a Miércoles en más de una ocasión. Jenna sabía que, cuando tan solo era una niña, Ricci había llevado a cabo su papel de Miércoles a la perfección, razón por la que su labor era aún más complicada si cabe. No obstante, ha sabido defender su personaje de la mejor manera posible, y a día de hoy es un referente tanto en el universo 2.0 como en la vida real, siendo incluso un trend en TikTok uno de sus bailes en la ficción.

No obstante, cabe destacar que para Jenna no era desconocido este mundo del suspense y la investigación. La joven ya había conseguido participar en algunas grabaciones populares de terror como la quinta parte de Scream, la segunda temporada de You y The Babysitter: Killer Queen. Una serie de éxitos en los que pudo demostrar su valía, siendo finalmente escogida para ser una nueva Miércoles que no ha dejado indiferente a nadie. Tanto es así, que muchos fans de la serie no han querido perder detalle del día a día de su nueva ídolo, la cual acumula más de 13 millones de seguidores en Instagram habiendo dado pistoletazo de salida a una trayectoria profesional que promete estar cargada de cosas positivas.