Carla Vigo se derrumba al despedir a Charlie, el ‘tiktoker’ fallecido por cáncer

En los últimos días, una triste noticia ha devastado el panorama nacional 2.0 por completo. Después de una larga lucha contra el cáncer, el tiktoker conocido como Charlie fallecía dejando a sus seguidores sumidos en la más absoluta tristeza, entre ellos a Carla Vigo. La sobrina de la Reina Letizia no ha querido desaprovechar la oportunidad de haber una reflexión dedicada al alicantino y a la valentía con la que ha afrontado una enfermedad que cada vez iba apagándole más.

A través de sus stories de Instagram, la prima de la Princesa Leonor ha abierto su corazón a la hora de compartir un post de Charlie para después tomar la palabra y hablar sobre lo sucedido: “Hacer vídeos hablando no se me da muy bien, por eso no lo suelo hacer nunca, pero creo que la ocasión lo merece. Como muchos sabéis, Charlie, un tiktoker con cáncer, ya no está”, comenzaba diciendo, sin poder evitar romper a llorar al recordar la personalidad del creador de contenido: “Solo quería darle las gracias por hacernos reír cada día a pesar de su situación y por ser un ejemplo de superación. Sigue haciéndonos tan felices desde el cielo como lo hacías aquí, por favor, y vuela alto”, apuntaba. Pero las palabras de Carla no quedaban ahí, e hizo hincapié en cómo lo sucedido a Charlie le tocó el corazón aún más al estar estrechamente relacionado con la situación de un familiar: “Os quiero decir que por favor no dejéis nada para mañana y que si tenéis ganas de abrazar a un familiar o de ir a verle o lo que sea, hacedlo, porque la vida es hoy y cambia en cuestión de segundos. Creo que lo de Charlie me ha afectado especialmente porque supongo que sabréis que hace poco en mi familia hubo una pérdida por lo mismo y yo no era muy consciente de que en algún momento iba a pasar algo así, y justo el día que me enteré de la noticia iba a escribir a esa persona para ver cuándo podíamos vernos y llegué tarde. No cometáis el mismo error que yo”, escribía, para después seguir con su testimonio a viva voz: “Sé que no soy ningún ejemplo de eso, soy consciente, pero si podéis no fumar muchísimo mejor. Evidentemente, hay gente que fuma y no tiene cáncer, y hay gente que no fuma y tiene cáncer, pero cuidaros mucho porque ya veis que un día puedes estar sano y al día siguiente no. Por favor, si es posible, no fuméis”, zanjaba, dejando entrever que este hábito es uno de los más dañinos para la salud y que puede acabar con vidas en cuestión de instantes.

De esta manera, Vigo ha mostrado su faceta más personal y emotiva. Algo que suele hacer a través de sus redes sociales, las cuales se han convertido en su escaparate perfecto para mostrarse tal y como es sin filtros y con una imagen puramente natural que ya es ejemplo para casi 300 mil personas que la siguen.