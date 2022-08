De un tiempo a esta parte, la Reina Letizia ha experimentado un importante cambio en cuestión de estilo. De una época en la que la firma Felipe Varela era la absoluta protagonista del armario de la consorte junto con Carolina Herrera y Hugo Boss, ahora son cada vez más las veces en las que doña Letizia sorprende con estilismos de firmas con una filosofía sostenible, producción nacional y capitaneadas por mujeres.

Un significativo giro en el armario de la Reina, con el que además promociona la moda española y ofrece importantes mensajes, como cuando apostó por Charo Ruiz en Ibiza y en Mallorca o cuando lució un modelo de Ulisés Mérida confeccionado por mujeres supervivientes de la prostitución.

Aunque no ha descartado sus marcas de confianza, lo cierto es que son cada vez menos las veces en las que vemos a doña Letizia vestida de Hugo Boss, Carolina Herrera o Varela -sobre todo de esta última firma-. En el caso de la marca alemana, de vez en cuando la Reina estrena alguna prenda o recicla modelos de su armario, que son perfectos para estilismos en clave working. Por su parte, de Carolina Herrera son numerosas las veces en las que doña Letizia apuesta por complementos de la firma, sobre todo, zapatos, ya que hay algunos modelos que le resultan especialmente cómodos.

Varela siempre ha sido una de las marcas fetiche de la Reina Letizia y también de su madre y su hermana Telma. Al principio dejó de recurrir a ella para el día a día y reservó los looks de la firma para grandes ocasiones, como es el caso de los Premios Princesa de Asturias o el Día de la Hispanidad. Sin embargo, ya en las últimas ocasiones, doña Letizia sorprende con nuevas firmas, como María Barragán o The 2nd Skin. De hecho, ya hace bastante tiempo que la esposa de Felipe VI no estrena look de Varela, lo que no significa que no recupere en ocasiones algún estilismo o complemento o que incluso se lo ceda a sus hijas. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, el pasado mes de octubre en Oviedo, cuando la Infanta Sofía sorprendió con un top de Varela del armario de su madre.

A pesar de que ya hace bastante que la Reina no se decanta por Varela, ahora la firma ha hecho una venta especial a precios irresistibles. Looks rebajados que ponen al alcance de la mayoría de las mujeres algunos diseños que recuerdan a los estilismos más emblemáticos de la Reina Letizia. Una selección de prendas que incluyen vestidos, faldas, blusas y chaquetas con un descuento que alcanza el 30 % y entre las que se encuentran, por ejemplo, una chaqueta de encaje muy similar a una de guipur que atesora la Reina, varias americanas en tweed en colores vivos o vestidos de invitada en tonos de temporada. No te pierdas nuestra selección de looks que ahora puedes conseguir por mucho menos y que podrían conquistar a la Reina de nuevo.