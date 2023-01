¿Puede Piqué sal-picar judicialmente a Shakira por su nueva canción?

La guerra mediática de Shakira (45) y Gerard Piqué (35) desde que se hiciera público el nuevo tema musical de la cantante con el productor argentino Bizarrap, y después de Te felicito y Monotonía, no cesa. Si bien cuando anunciaron su ruptura hace ahora siete meses, ambos pidieron a los medios de comunicación proteger su privacidad para tratar el asunto, ahora los dos parecen decididos a reprocharse públicamente los trapos sucios del que parecía un matrimonio idílico para muchos.

Era el pasado 4 de junio cuando la cantante y el deportista confirmaban su separación definitiva tras muchos rumores de infidelidad por parte del ex jugador del FC Barcelona a la colombiana. Por entonces, la pareja ya se había puesto en manos de abogados para resolver la custodia de sus dos hijos en común, Milán (9) y Sasha (7). «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», señalaron. A penas 26 palabras para dar portazo definitivo a algo que quizás ya no lo es tanto. Al menos en lo mediático, en que el nombre de uno sigue yendo de la mano del otro. Y no precisamente para bien.

La sesión de la cantante colombiana con Bizarrap está llena de referencias a Gerard Piqué y también a la actual pareja de éste, Clara Chía (23). «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda…Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena…Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio», reza la canción. Un patrón que, pese a que se ha repetido en la trayectoria musical de la artista a lo largo de estos años, con sus otras parejas, ha despertado en las últimas horas la duda de muchos sobre si el catalán podría o no tomar medidas legales contra la de barranquilla por la letra del hit.

Arturo Ortiz, socio director de AJM Abogados, ha explicado a Informativos Telecinco que no cree que esto suceda. «Oída la canción, yo no veo que tenga materia para poner una denuncia. Estos enfrentamientos como tales no suelen acabar en juicio, lo que sí que es cierto es que los menores en muchas ocasiones suelen tomar partido, y normalmente por la parte que consideran más débil, lo que implica problemas en que los hijos quieran estar con uno de los padres e implica conflictos en la custodia que muchas veces acaban en ejecuciones de sentencia y modificaciones de medidas», ha señalado el experto. Unas declaraciones con las que parece estar de acuerdo el equipo de asesores legales del futbolista, que no ven recorrido ni penal ni civil ante «una letra muy cuidada, que evita las alusiones explícitas mediante ingeniosos juegos de palabras».

En apenas dos días desde su lanzamiento, la BZRP Music Sessions #53 se ha posicionado como el número uno en la lista global de Spotify y ha superado los 90 millones de reproducciones en YouTube.