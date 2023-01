Los ‘baños de sol’ de Clara Chía que incendian la ira de Shakira

No se habla de otra cosa desde hace casi una semana. La nueva Sesión #53 que ha creado Shakira junto a Bizarrap con la que hace una oda al dolor por una infidelidad, en este caso propiciada por Gerard Piqué ha sido un rotundo éxito de visualizaciones, tanto en Youtube como en Spotify. Las cifras hablan por sí solas.

Durante casi cuatro minutos, la intérprete de Waka Waka se ha despachado (y bien a gusto) con su ex, pero también con la pareja de éste, Clara Chía, así como con sus ex suegros, Joan Piqué y Monsterrat Bernabeu. Con esta canción de la venganza, Shakira entierra cualquier tipo de lazo que en su día le unió a la familia del ex jugador del Fútbol Club Barcelona.

Eso no es todo, porque pese a que Shakira quiere comenzar su vida desde cero en Miami, Estados Unidos (viaje que se ha pospuesto), por ahora seguirá viviendo en la vivienda familiar que construyó junto a Piqué en 2012 en la exclusiva urbanización de Ciutat Diagonal en Espluges de Lllobregat, Barcelona. Por otro lado, Gerard vive ahora en su lujoso ático del centro de la Ciudad Condal.

La cosa no termina ahí porque parece ser que la separación se le está complicando más de la cuenta a la de Barranquilla porque tiene de vecinos a sus ex suegros. Así lo dice la canción: “Me dejaste de vecina a la suegra con la deuda de Hacienda…”. Shakira ha tomado la decisión de levantar un muro de hormigón para evitar tener un encuentro fortuito con Joan o Montserrat, ya que ambas residencias comparten algunas zonas comunes como el jardín.

La artista no está dispuesta a ver a sus ex suegros, pero mucho menos a Gerard Piqué y Clara Chía, ya que la pareja visita la casa de los padres del empresario. Ha salido a la luz que este pasado verano, la joven de 23 años, que ya está completamente integrada en su familia política paseaba por el jardín y tomaba el sol en la piscina, que se puede ver desde la casa de la cantante, indicaban en Es la mañana (Es Radio).

El gran desahogo de Shakira

El pasado fin de semana, Shakira reunió a un grupo de amigas para celebrar la vida, su nueva etapa y así dar portazo a su historia de amor envenenada con Gerard Piqué. A todo volumen escucharon el nuevo hit de la colombiana mientras la cantante era ovacionada por las personas que se congregaron en las inmediaciones de su vivienda para mostrarla todo su apoyo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

«Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes», se desahogó Shakira en un post. «Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras», finalizó, orgullosa de haber lanzado una de las canciones más exitosas de toda su larga trayectoria profesional.