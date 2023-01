La madre de Piqué al límite con Shakira, su vecina loba

La guerra entre Shakira y Piqué continúa. Si parecía que la Session #53 de la colombiana junto a Bizarrap era el golpe definitivo, nada más lejos de la realidad. Después del tema lleno de indirectas, le tocó el turno a Gerard, anunciando una colaboración con Casio y apareciendo en la Kings League a bordo de un Twingo. Tras esto, la de Barranquilla quiso celebrar el éxito mundial de su canción poniéndola a todo volumen en su hogar, haciendo que la melodía no solo retumbase en la calle, sino en casa de su suegra también. Además, la bruja de su balcón mirando hacia la cocina de Montserrat Bernabeu continúa en el mismo lugar.

Ahora, han comenzado los reproches. La madre del ex futbolista se ha visto sal-picada de lleno en este triángulo amoroso. «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda», reza la canción. Después de esto, la madre de Piqué dio señales de vida en su cuenta de Twitter, donde dio ‘me gusta’ a dos tuits controvertidos: el primero a la canción de Shakira y el segundo a un usuario que ponía verde al catalán y le culpaba del desamor de la pareja. Unas palabras que Montserrat no tardó en eliminar y, desde entonces, silencio. Hasta hoy.

Al parecer, a la suegra de la cantante no le habría sentado nada bien que esta la nombrase en su canción y, mucho menos, que pusiera una bruja mirando hacia su ventana. Motivo por el que los medios de comunicación han ido tras sus pasos para conseguir las primeras palabras tras el escándalo. Las imágenes que han trascendido muestran a una mujer abrumada por la situación, con una cara de seriedad y sin querer mediar palabra con la prensa.

No obstante, Marisa Martín-Blázquez ha conseguido la primera reacción de Montserrat. Según ha relatado la periodista en El programa de Ana Rosa, la madre de Piqué está cansada de la situación. «Lo voy a recrear porque no son palabras textuales, pero dijo algo como ‘porque están mis nietos aquí y el que se vaya significa que no los voy a ver con tanta frecuencia, ¡pero qué ganas tengo de que esta mujer se vaya de aquí!’», ha sentenciado. Unas declaraciones que dejan claro, una vez más, que la buena sintonía que pudiese haber entre ellas ya no existe. Y es que, a Shakira no le habría sentado nada bien ver cómo su ex suegra ha acogido con los brazos abiertos a Clara Chía, con quien se ha mostrado de lo más cariñosa.

Por su parte, Piqué sigue utilizando el silencio como estrategia frente a los medios de comunicación. Aunque en sus intervenciones de Twitch no falta el humor para referirse a la canción de la madre de sus hijos, en la calle es totalmente diferente. El que fuera jugador del F.C. Barcelona no quiere entrar en polémicas y hace caso omiso a las preguntas de los periodistas. ¿Volverá a mencionar el tema en la plataforma de streaming?