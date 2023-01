No importa cómo lo hagan, pero los usuarios de las redes sociales siempre consiguen recuperar vídeos que ahora cobran mucho significado. Después de rescatar de la hemeroteca una pieza audiovisual en la que se veía a Clara Chía paseándose por la casa de Shakira mientras Piqué hacía un directo -cuando el matrimonio estaba más que consolidado-, ahora un nuevo contenido ha visto la luz y, para sorpresa de algunos pero no de todos, «la suegra» más conocida del mundo es la protagonista.

El vídeo que ya ha dado la vuelta al mundo data del 25 de enero de 2016, concretamente después de que Gerard Piqué fuese premiado como mejor deportista catalán de 2015 por la UFEC. En él, la ex pareja se encuentra en compañía de los padres del catalán, completamente ajenos a las cámaras. Justo en el minuto 1:01, Montserrat Bernabeu se muestra enfadada con la colombiana, a la que coge de la cara y le hace un gesto para que esta guarde silencio. La doctora se lleva el dedo a la boca para mandar callar a su nuera y esta responde con una cara completamente descompuesta. Una prueba de que su relación no siempre ha atravesado buenos momentos.

Aunque es verdad que públicamente siempre han tenido palabras de cariño de la una a la otra, llegando incluso Shakira a nombrarla «mi suegri» en un post de Instagram, no es oro todo lo que reluce. Después de que la de Barranquilla lanzase su tema junto a Bizarrap, no han dejado de salir a la luz pruebas que demuestran que entre ellas ya no queda ni rastro de la buena sintonía que un día pudieron tener.

Y es que, aunque el entorno cercano de la madre de Piqué ha confesado para Lecturas que Montse siempre ha intentando integrar a Shakira en su familia, lo cierto es que la colombiana no pensaría lo mismo. Prueba de ello es la bruja negra que adorna su balcón que, casualmente, está situada en un punto estratégico para que se pueda ver desde la cocina de sus suegros. Además, según apunta el magazine, la relación entre la cantante y su suegra habría empezado a tomar otro rumbo el pasado mes de mayo, cuando la intérprete de Te felicito compartió un post alabando a Piqué como padre y persona cuando su relación ya estaba más que acabada.

Montserrat, consciente y conocedora de la situación, vio estas palabras como un dardo hacia su hijo. Y así se lo hizo saber. Desde entonces, su relación no ha vuelto a ser la misma. Y mucho menos cuando al poco tiempo de anunciar la separación, los padres del catalán se mostraron de lo más cercanos y cariñosos con Clara Chía, dando así portazo a la mujer que un día conquistó el corazón de su hijo. Sin embargo, los mayores damnificados de la situación han sido los pequeños Sasha y Milan que, como ha comunicado Lecturas, ya habrían dejado de llamar «abuela» a la madre de Piqué. Algo que no le podría haber hecho más daño a la doctora.