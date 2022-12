Clara Chía respalda a Gerard Piqué en el día más importante de su faceta como empresario

Pese a haberse alejado de los terrenos de juego, Gerard Piqué sigue muy presente en el ámbito futbolístico. Prueba de ello es la celebración del último evento llevado a cabo por la empresa de catalán, Kosmos. Este no es otro que la Kings League, una competición de fútbol 7 en la que 12 equipos jugarán en 2023 con el único objetivo de alcanzar el mejor puesto, y por ende, reconocimiento a nivel mundial. No obstante, cabe destacar que no se trata de un torneo al uso, sino que contará con la presencia de personalidades de todo tipo dentro del universo 2.0, entre las que hay streamers de la talla de Ibai Llanos o ex profesionales del deporte como Iker Casillas. Sin duda alguna, una brillante idea que tanto el ex de Shakira como sus más allegados esperan que tenga el mejor de los éxitos.

Este es el caso de Clara Chía. Desde que salió a relucir su relación amorosa con el ex futbolista del FC Barcelona, la joven se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de su vida. Tanto es así, que ya es habitual verla acompañarle en todos y cada uno de los compromisos profesionales que lleva a cabo con su marca, y en esta última ocasión no iba a ser distinto. Es por ello que, tan solo unos minutos antes de que diera pistoletazo de salida la velada, las cámaras de Gtres han captado tanto al deportista como a su novia acudiendo al lugar donde iba a tener lugar el acto subidos en el coche de Gerard. Un momento en el que han hecho gala de la complicidad que les caracteriza, dejando entrever que su historia de amor va viento en popa y contra todo pronóstico.

Unos minutos más tarde, Chía ha optado por permanecer en un segundo plano para dar así un mayor protagonismo a todos los varones que van a acompañar a Piqué en esta aventura. En el photocall previo a la cita, muchos de ellos se han fotografiado junto al catalán para dejar así una estampa para el recuerdo de lo que será uno de los eventos más destacados del Año Nuevo que está por venir y que consagrarán al ex central del Barça como todo un empresario puntero pese a todas las tormentas personales a las que ha tenido que hacer frente en los últimos meses.

La mayor de estas idas y venidas tenía lugar durante el pasado mes de junio cuando, después de muchas semanas de rumores, se desvelaba la ruptura entre él y Shakira. Un durísimo varapalo por el que ambos se sumergían en la disputa por la custodia de sus dos hijos en común, que finalmente ha tenido a la intérprete de Monotonía como gran vencedora ya que podrá vivir junto a ellos en Miami. Ahora, habrá que esperar a que pase el tiempo para saber si, finalmente, Gerard también opta por instalarse al otro lado del charco junto a su novia, aunque todo parece irle de perlas en su ciudad natal.