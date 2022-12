Clara Chía continúa en el ojo del huracán. Aunque la joven está intentando pasar desapercibida, lo cierto es que ser la nueva ilusión de Piqué no lo hace tan fácil. Desde que saliera a la luz su relación con el futbolista en pleno divorcio de Shakira, todas las críticas han ido a parar hacia ella, que parece haber tomado la decisión de recluirse en su casa en un intento de alejarse del foco mediático.

Sin embargo, su nombre sigue siendo trending topic en las redes sociales. Ahora, tan solo un día después de que la colombiana y el catalán hayan firmado el divorcio, se ha filtrado una caricatura de Chía que deja claro que no termina de encajar con sus compañeros de trabajo. Tal y como ha trascendido, este dibujo de mal gusto en el que se exageran los rasgos de la joven, habría sido creado por los trabajadores de Kosmos, empresa de la que es socio Piqué y en la que está trabajando su nuevo amor.

Además, en la caricatura se puede leer: “Se busca. Recompensa. Empleada en Kosmos. Está loca”. Unas palabras que podrían hacer referencia al teletrabajo que ha recibido la joven tras el acoso mediático que está recibiendo y que parece no haber sentado nada bien a sus compañeros. “Me cuentan que ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, si no que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerza”, ha indicado Jordi Martín. El paparazzi, además de informar de que está “destrozada”, ha querido subrayar que la relación con los trabajadores de Kosmos es cuanto menos cordial, motivo que habría llevado a Gerard Piqué a organizar una cena con ellos para dejar a un lado las rencillas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de clara chia marti (@clarachiamarti88)

Y es que, según informó hace unos días Laura Fa, la nueva ilusión del futbolista podría tener “hartos” a sus compañeros, hasta tal punto que ellos han confirmado que la joven ha tomado un “cambio de actitud” que nadie esperaba. Según la comunicadora, Clara Chía “empieza a sentirse muy cómoda en su papel de primera dama”, motivo por el que los trabajadores de Kosmos le estarían dando la espalda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de clara chia marti (@clarachiamarti88)

El final judicial y sentimental de Shakira y Piqué

Un nuevo acoso y derribo hacia la joven que llega apenas unas horas después de que Piqué y Shakira se citasen en el Juzgado de Primera Instancia y Familia Nº 18 de Barcelona para ratificar su acuerdo de separación. Sobre las 9:30 de la mañana del día de ayer, la ex pareja llegó a las inmediaciones judiciales por separado y acompañados de sus abogados. Mientras el jugador del F.C. Barcelona entró por la puerta delantera, la intérprete de Waka waka hizo lo propio por la de atrás, sin coincidir en ningún momento.

Tal es la mala relación que mantienen a día de hoy que el documento a firmar se encontraba en una sala a la que accedió primero la colombiana y después el futbolista, evitando así cualquier tipo de contacto. Un paso definitivo con el que la ex pareja ha cerrado -de una vez por todas- la etapa más complicada de su matrimonio.