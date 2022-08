Kosmos, el ‘testigo clave’ de relación de Gerard Piqué y Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía se han convertido en una de las parejas más perseguidas de la temporada estival. Mientras Shakira continúa su vida en solitario, su ex pareja parece haber encontrado el amor de nuevo. Y, es que el nexo de unión entre el deportista y su nueva ilusión va más allá de lo sentimental, tal y como se ha podido conocer.

Las últimas informaciones apuntan que el jugador del Fútbol Club Barcelona y Clara también tienen en común un aspecto relacionado con el terreno profesional, ya que Chía trabaja actualmente en la empresa de Gerard. Al parecer el defensa blaugrana le ofreció a su pareja entrar en su compañía audiovisual y de organización de eventos deportivos. Una propuesta que le llegó cuando ella ejercía de camarera en el local de ocio nocturno barcelonés donde se vieron por primera vez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kosmos (@kosmosofficial)

Clara Chía Martí es estudiante de Relaciones Públicas, por eso el entrar a formar parte de dicha empresa encaja con lo que está estudiando y así poder ir adquiriendo experiencia profesional en el sector de cara a un futuro. El rol de la pareja de Gerard en la empresa tiene que ver con funciones del departamento de administración.

Kosmos Holding, que es como se llama el negocio del ex de Shakira, se sitúa en el Paseo de Gracia número 32 de la ciudad condal. Sus oficinas, están ubicadas en un edificio histórico de una de las zonas más exclusivas de la capital en la que se encuentran las tiendas de diferentes firmas de moda de alta gama. Una esquina que ha sido testigo de un romance secreto.

Durante una rueda de prensa sobre Kosmos, Gerad Piqué hizo unas declaraciones que no tardaron en hacerse virales. “No me he metido en lo de Kosmos por el dinero, podría estar toda mi vida tirado en un sofá sin hacer nada. Pero sí que es cierto que en la sociedad en la que vivimos, generar dinero significa éxito y a mí eso sí que me gusta. Me gusta ser exitoso en todo lo que hago», comentó el futbolista.

Hace tan solo unas horas, el espacio Fresh de Telecinco revelaba que Gerard y Clara habrían iniciado su romance hace algo más de un año. En el citado formato, indicaron que su historia de amor podría haber comenzado en mayo de 2021. Por el momento, ninguna de las tres partes implicadas en esta polémica historia se han pronunciado al respecto. De hecho, la joven no ha dejado ni rastro en las redes sociales. Por su parte Piqué y Shakira, que siempre han hecho gala de su discreción tan solo emitieron un comunicado en el que anunciaron su ruptura el pasado mes de junio. «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se pudo leer en la misiva que circuló como la pólvora.