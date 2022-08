Shakira VS. Gerard Piqué: quién ganó y quién perdió en el divorcio de ambas marcas

Lo suyo fue pura pasión a golpe de Waka Waka. Un vendaval sentimental que 12 años después se ha convertido en una auténtica batalla mediática y no solo en lo referente a sus sentimientos si no también en sus respectivas imágenes públicas. Shakira y Gerard Piqué coincidieron en el festival Rock in Rio que se celebraba en Madrid allá por el legendario año 2010, ella en virtud de cantante y él de mero espectador, aunque ya había algo que les unía. Muy pronto tendrían que hacer las maletas para viajar a Sudáfrica, donde la intérprete entonaría su gran éxito musical al mundo mientras que él lucharía con la Selección Española para alzarse con el título de ganador, habiendo aparecido previamente en el videoclip del famoso hit mundial.

En ese momento, ambos contaban con sus respectivas relaciones sentimentales. En primer lugar, Shakira gozaba de una historia de amor con Antonio de la Rúa de diez años de relación, aunque después de que tuviera lugar su visita a África, muchos fueron los rumores que ya relacionaban a Shakira con el jugador azulgrana, aunque ésta respondía a todos con sarcasmo y humor hasta enero de 2011, cuando oficializó su ruptura con el abogado, aunque seguían trabajando juntos. Entre tanto, Gerard también se encontraba inmerso en un romance con Núria Tomás, siendo la última vez que se les vio juntos en agosto de 2010 en un viaje a las Islas Griegas. De esta manera, se evidenciaba que el mes de agosto de 2010 había marcado un antes y un después en las vidas de la intérprete y el deportista, que se jugaron una cena romántica si finalmente España ganaba ese Mundial de Fútbol sin hacer mucho caso a que ese encuentro podría haber molestado a las que por aquel entonces eran sus parejas.

Una vez su soltería era pública, ya poco les importaba que la prensa pudiera verles juntos, razón por la que comenzaron a hacerse públicas sus primeras imágenes en común. Podría decirse que la primera de ellas tuvo lugar, sin ir más lejos, en febrero de 2011, cuando Gerard Piqué conducía su coche por las calles de Barcelona mientras Shakira permanecía en el asiento del copiloto con una tímida sonrisa con la que daba a entender que habían empezado a conocerse, y por ende, a forjar una historia que probablemente no llegaron a imaginar que llegaría tan lejos.

Un amor que “empañó” su imagen

Aunque los dos tenían pareja cuando se conocieron, podría decirse que el acercamiento entre la cantante y el futbolista perjudicó mucho más la imagen de Shakira. Prueba de ello son las acusaciones que Antonio de la Rúa vertió sobre su ex al formalizarse la ruptura, demandándola y pidiéndola hasta 200 millones de euros al asegurar que él, al ayudarla en algunas decisiones laborales, también formó parte de su éxito profesional. Algo que finalmente sirvió de poco al empresario, ya que la intérprete y su equipo de abogados confesaron que él nunca fue “su mánager” y que firmaron un acuerdo en el que mantendrían sus activos por separado en caso de ruptura.

Teniendo en cuenta que ella era ya una estrella internacional y que su relación estaba dotada de más de una década de duración con el hijo de un político, era de esperar que, al salir los rumores de posible affaire con Piqué, las críticas de la opinión pública irían dirigidas especialmente a ella, ya que el romance de Gerard ni siquiera era tan conocido por sus seguidores, pasando desapercibido en todo momento. Por si fuera poco, y aunque el futbolista había ganado la Eurocopa y el Mundial, en 2010 Shakira ya era una cantante conocida en todos los planetas, habiendo logrado premios que avalaban su carrera e incluso habiendo fundado una ONG, bautizada como Fundación Pies Descalzos y con el único objetivo de fomentar la educación pública de calidad entre los niños y niñas y los jóvenes en riesgo de exclusión en Colombia.

Caminos que se unieron

Sea como fuere, a Shakira y a Piqué poco les importaron los comentarios negativos que pudieran apuntar hacia ellos, iniciando una historia de amor que en cuestión de días acaparaba la primera plana de todos los medios de comunicación. Un arma de doble filo del que ambos se aprovecharon sacando rédito a su situación internacional, uniéndose tanto de forma sentimental como monetaria y multiplicando su fortuna con una serie de negocios millonarios en común que podrían girar en torno a los 700 millones de euros, sobre todo teniendo en cuenta que por separado ya conseguían generar unas altas sumas de dinero.

En 2012, la expareja compró una propiedad de 3.800 metros cuadrados por valor de 4,5 millones de euros, siendo ésta su residencia habitual en España hasta hace tiempo y contando con todo lujo de detalles que van desde un gimnasio hasta una piscina, pasando por una sala de cine, una pista de tenis y un estudio de grabación en el que la cantante pudo grabar su último éxito, Te felicito. Por otro lado y ya en 2015, ambos volvieron a ampliar sus arcas al adquirir una vivienda cercan al Camp Nou de Barcelona, de 1.300 metros cuadrados y 5 millones de euros. Ahora, tendrán que dividir el patrimonio, sobre todo sabiendo que su ruptura ha sido cuanto menos amistosa.

Ahora que sus caminos se han separado, también lo ha hecho su crecimiento en redes sociales. Prueba de ello es el análisis que ha hecho Personality Media para LOOK, en el que todo apunta a que el target centrado en los adultos en general, y en las mujeres especialmente, se ha posicionado en contra de Gerard Piqué. Esto se debe a que, hace unos meses, el futbolista comenzó a ser investigado por la Fiscalía junto a Luis Rubiales por presunta corrupción, lo que hizo que las imágenes de ambos se deterioraran considerablemente. Y es que, aunque el catalán es conocido por el 97% de los hombres mayores de 46 años, el 56% de estos hombres “lo suspende”, siendo el primer año éste en su histórico con una nota tan baja por todas las polémicas que han girado a su alrededor. A esto se suman las mujeres que se sienten identificadas con Shakira y que han seguido más de cerca la noticia de su ruptura con la colombiana, siendo ellas las que peor valoran al artista con un 57% de suspensos y un 14% de valoraciones positivas, que haciendo balance suman un 3,7 y ocho variables inferiores al 4, entre las que están la cercanía, la confianza, la naturalidad, la familiaridad, el modelo a seguir, la profundidad y otras como si es agradable verlo o si llama la atención, lo que significa que las mujeres consideran a Gerard un tanto superficial y una persona cuanto menos cercana. Pero no todo iba a ser malo, y también ha conseguido tomar posiciones en el ámbito de los jóvenes gracias a sus colaboraciones en distintos eventos para ese público junto a Ibai Llanos, uno de los personajes más queridos en la actualidad y que, en parte, es culpable de que en el target juvenil, la puntuación de Piqué haya subido de un 5,4 a un 6,6 gracias a un 58% de estos hombres menores de 30 años, que valoran al deportista entre el 7 y el 10.

Quien no parece estar en el punto de mira de la misma manera negativa es Shakira. Según los análisis de Personality Media, es la artista latina más conocida a nivel nacional con un 98% de conocimiento y, aunque no hay alternaciones en los hombres, que se mantienen al margen de su ruptura, las mujeres se sienten muy identificadas con ella. De hecho, el target menor de 45 años se ha volcado con ella con un 7,1 de media en valoración general y aumentando sus opiniones en variables como confianza, modelo a seguir y marcar tendencia.

Problemas en el paraíso

Si algo ha hecho que los nombres de Shakira y Gerard suenen con más fuerza, mediáticamente hablando, en los últimos años, han sido sus polémicas con la Justicia. Era hace poco más de un año cuando el Tribunal Supremo daba la razón al futbolista al anular la multa de 2,1 millones de euros que Hacienda le reclamaba a raíz de una investigación que arrancaba en 2013 y que apuntaba a que el central azulgrana había usado una empresa para pagar menos impuestos. Pero quien no ha tenido tanta suerte frente a la Justicia ha sido la colombiana, que desde el 2018 ha sido perseguida por la Hacienda Pública al presentar la Fiscalía de Barcelona una querella contra ella por delitos hacia la entidad en torno al 2011, 2012, 2013 y 2014. Unas acusaciones por las que la intérprete pagó 20 millones de euros a la Agencia Tributaria y otros 14,5 millones a Hacienda después para intentar no pasar por la cárcel mientras que sus abogados defendían su inocencia a capa y espada.

Hace tan solo unos meses, el caso volvía a acaparar la primera plana televisiva al ser Shakira quien rechazaba la propuesta de la Fiscalía de Barcelona con la que podría haber evitado ir a juicio por presunto fraude a Hacienda de más de 14 millones de euros. Así lo confirmaba ella misma a través de un comunicado, asegurando que, tanto ella como los profesionales de su alrededor, harían todo lo posible para que la Justicia fallara a su favor a través de distintas conversaciones con el Ministerio que no llegaron a un acuerdo por ambas partes, razón por la que la fiscala Carmen Martín Aragón llegaba a solicitar hasta ocho años y un mes de prisión y multas por 23,8 millones de euros para la intérprete de Waka Waka, sin permitir que únicamente Shakira se hiciera cargo de la multa económica. Y es que, la acusación pública señala en un comunicado que, en los años señalados, la mayor parte del tiempo la cantante estuvo en España, superando los 183 días que establece la ley para considerar que una persona es residente habitual, y por ende, tiene que pagar los impuestos dentro de nuestras fronteras. Un problema frente a la Justicia que se suma al que ya atravesaba la artista ante su reciente ruptura con Gerard Piqué, la cual tenía lugar de manera oficial a comienzos de este mes de junio.

Por si fuera poco, y según adelantaba Roberto García, exnovio de una de las hermanas de Shakira para ¡Hola!, los problemas económicos habrían sido uno de los detonantes de la separación de la expareja. Al parecer, Piqué habría pedido a su todavía novia una gran cantidad de dinero para invertir en negocios alternos que la cantante se negó a otorgarle, ya que sus padres, que están pendientes de sus finanzas, no estaban de acuerdo con la transacción porque por norma general no habían mezclado su dinero en toda la relación, llevando la economía familiar “al 50%”.

Un final predecible

Probablemente a comienzos del último año nadie podía llegar a imaginar que la relación entre Shakira y Piqué llegaría a su fin, sobre todo porque ya eran considerados uno de los tándem más sólidos del panorama nacional. De hecho, hace un par de años, la intérprete hablaba con total libertad de que los dos estaban de acuerdo en no darse el “sí, quiero” porque “les gusta” la situación por la que estaban, y ya creían que su relación era suficientemente fuerte con el nacimiento de sus dos hijos, sin tener necesidad alguna de pasar por el altar y siguiendo igual de enamorados que el primer día. Unas declaraciones que no eran del todo ciertas, sobre todo cuando salía a la luz que una de las razones del distanciamiento entre ellos podría haber sido una infidelidad de Gerard hacia la que fuera su novia, la cual habría dinamitado el romance por completo.

En lo que a lo profesional se refiere, el 2022 no ha sido un año estrella sobre todo para Piqué. Pese a ser el FC Barcelona uno de los equipos más destacados de La Liga española, finalmente quedó el segundo en la clasificación por detrás del Real Madrid con 13 puntos de diferencia, habiendo perdido además a una de sus grandes estrellas: Leo Messi. Por si fuera poco, Gerard se ha visto envuelto en una polémica con Rubiales por la que ambos están siendo investigados por la Justicia ante un posible delito de corrupción, lo que le habría dejado en muy mal lugar si no fuera por las numerosas colaboraciones que ha hecho con Ibai Llanos a lo largo del año y que han mejorado su imagen. Algo muy diferente a lo que le ocurría a Shakira, que conseguía lanzar Te felicito con Rauw Alejandro para convertirlo en un hit mundial con más de 200 millones de reproducciones en YouTube de lo que algunos creen ya que es un himno cargado de indirectas hacia su expareja y que ha lanzado a la cantante, aún más si cabe, al máximo estrellato, siendo apoyada por todas las mujeres que se sienten identificadas tanto con ella como con su situación.

Ahora, ambos han dado comienzo a una vida por separado que no parece estar siendo nada fácil. Inmersa en su guerra judicial, Shakira está intentando evadirse de lo sucedido en compañía de sus seres queridos y con sus hijos a golpe de escapadas a la costa, mientras que Gerard Piqué podría haber encontrado sustituta ya a la de Barranquilla mientras debate con ella sobre cuál será el futuro de Milan y Sasha. Y es que, aunque en un primer momento ambos estaban de acuerdo en dialogar para tomar una decisión amistosa, finalmente la Justicia tendrá que intervenir y dar la última palabra sobre los pequeños, ya que Shakira prefiere que estos crezcan junto a ella en Miami, y el futbolista se ha decantado porque sigan con su día a día habitual en Barcelona.