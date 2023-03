Después de su última canción junto a Karol G, TQG, con la que ha cerrado el círculo de dardos hacia Piqué, Shakira ha reaparecido en el aeropuerto de Barcelona para poner rumbo a Nueva York, donde mañana, 10 de marzo, interpretará por primera vez la ya denominada como ‘canción de la venganza’, su tema junto a Bizarrap que fue el golpe definitivo para el catalán y que, un mes después, sigue dando mucho de qué hablar.

Lo hará en el programa estadounidense El show de Jimmy Fallon, donde además de conceder una entrevista, deleitará al público con su Session #53. Y ya ha puesto rumbo hacia allí, porque si algo caracteriza a la colombiana es que la palabra miedo no existe en su diccionario. Con una amplia sonrisa y derrochando buena sintonía, la de Barranquilla ha saludado a los medios de comunicación que esperaban su llegada al aeropuerto.

Pero la intérprete de Waka waka no estaba sola. Junto a ella y también muy contentos de atravesar el charco, sus dos hijos. Sasha y Milan son los motores de la vida de la cantante y, aunque se supone que será el próximo 1 de abril cuando los tres pongan rumbo a Miami para comenzar una nueva vida, lo cierto es que no se han querido perder este debut de su madre en tierras americanas. Un viaje antes de lo previsto que no habría sentado nada bien a Piqué, ya que tendrá que volver a escuchar la infinidad de dardos envenenados que le lanzó la que un día fue el amor de su vida.

Para la ocasión, la de Barranquilla se ha enfundado en un look muy acorde con el estilo urbano que siempre ha predicado. Gafas de sol, como ya acostumbra a lucir, vaqueros negros con rotos y pata ancha, deportivas y una gorra de Dolce&Gabbana a conjunto con el abrigo. Este complemento tan característico de la cantante está adornado con un romántico estampado de flores y el logotipo DG de metal en la parte delantera. Su precio asciende a los 350 euros y combina a la perfección con la chaqueta que cuesta alrededor de 2.000 euros.

La actitud de la cantante ha sido, en todo momento, de alegría. Y es que, parece que en esta nueva etapa, lo único que espera son cosas buenas. Además, se ha mostrado muy cercana y cariñosa con sus hijos, a los que llevaba de la mano. Tanto es así que incluso las cámaras han podido captar cómo colocaba el gorro al mayor de la familia para después darle un beso. Pues, no es ningún secreto que lo que siente la cantante por sus pequeños es absoluta devoción. Y así lo ha mostrado en numerosas ocasiones en sus redes sociales.

Con este viaje, Shakira está un paso más cerca de su nueva vida. Aunque se espera que después de su aparición en la televisión americana regrese a España, lo cierto es que le quedaría menos de un mes para poner rumbo definitivo y sin billete de vuelta al que será su nuevo hogar. Sus hijos también comenzarán una nueva etapa en Miami y un nuevo colegio, mientras el catalán continuará con su vida en Barcelona y creando un futuro junto a Clara Chía, la que se ha convertido ya en el motivo de su felicidad.