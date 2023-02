Shakira ha roto su silencio y, esta vez, de una manera muy directa. Más allá de la entrevista que concedió hace algunas semanas a una conocida revista, esta vez. La artista se ha pronunciado por primera vez ante las cámaras desde que se conociera su separación de Gerard Piqué. Lo ha hecho en un programa de la televisión mexicana, de manera personal y directa, no a través de las letras de sus temas, como ha estado haciendo hasta ahora, y que tantos titulares han acaparado últimamente.

La colombiana no ha tenido reparos en revelar que todavía continúa atravesando un momento complicado: «Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos», ha confesado la de Barranquilla, que ha asegurado que, para ella, lo más importante es el bienestar de sus hijos y que por ellos tiene que mantenerse fuerte. «Ahora me siento completa. Me siento más fuerte que una leona. Resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración. De lo que los sueños se rompen… y ser un ejemplo para mis hijos para ver que se puede sobrevivir», ha dicho la colombiana.

Shakira ha hablado como nunca sobre cómo ha vivido su separación: «Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre, yo también soñaba con una familia con un padre y una madre en una misma casa», ha dicho la cantante, que ahora ve las cosas de otra manera. «He sido una enamorada del amor y he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día. Cuando una mujer se enfrenta a la vida sale fortalecida», ha recalcado la colombiana.

La artista ha hablado de la polémica que han generado sus últimas letras. «Mis letras son más elocuentes que yo misma, He tratado se ser honesta y utilizar mi música como una catarsis, una terapia. Son más eficaces que una visita a un psicólogo», ha comentado la cantante. «Una vez salí de grabar con Bizarrap… tras experimentar una traición, un desamor, un vacío, hay que sentir lo que hay que sentir pero también pensar», ha asegurado Shakira que ha dicho que «es el resultado de pasar un proceso de duelo. Alguien debería haber tomado una foto de cómo empecé y cómo acabé la sesión. Fue un desahogo para mi proceso de sanación».

Aunque la colombiana ha reconocido que ahora mismo está «preparada para el próximo round» y para todo lo que esté por venir, también ha mandado un dardo a la actual pareja de Gerard Piqué, Clara Chía. Sin hacer referencia directa a la joven, la artista ha dicho que esta nueva etapa «ha sido un momento de honestidad brutal mío y con mi público. He descubierto grandes amigos. La amistad no sucede a un nivel individual sino de cientos de personas. Me he sentido apoyada por mi público que jamás esperé que fueran a ser claves a levantarme del suelo que estuve mucho tiempo», ya asegurado que «en el infierno hay un lugar para las mujeres que no apoyan a otras mujeres», sin decir claramente a quién se refiere.