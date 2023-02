El enigmático regalo que Shakira ha recibido tras hacer pública su ‘venganza’ a Piqué

Podría decirse que Shakira está viviendo uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional. Desde que puso punto final a su relación con Gerard Piqué tras más de una década de unión, la de Barranquilla no ha dejado de cosechar éxitos musicales que suenan en todas las plataformas, llamando especialmente la atención el que lanzó junto a Bizarrap y se convirtió en un himno para todas aquellas mujeres que habían sufrido un desamor. Sin embargo, y lejos de quedarse ahí, la colombiana ha optado por seguir creciendo profesionalmente, esta vez de la mano de Karol G con un último tema que no ha pasado desapercibido dentro del universo 2.0.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

En tan solo unas horas, la ex del ex futbolista y la ex de Anuel han reunido más de cuatro millones de reproducciones en YouTube gracias a su nueva canción TQG. Un éxito que probablemente se deba en gran parte a los fieles seguidores de la intérprete de Waka Waka, que la han mostrado su apoyo incluso en los momento más complicados, y en esta última ocasión no iba a ser diferente. Es por ello que la artista ha recibido durante este mismo mediodía un ramo de flores blancas en su domicilio. Las cámaras de Gtres han sido las encargadas de captar una secuencia en la que una mujer anónima hace entrega de unas rosas a Shakira en su casa, mientras asegura previamente que no se trata de un envío hecho por Piqué. Sin embargo, no ha querido dar más detalles sobre quién ha sido la persona que ha querido agasajar a la artista con estas preciosas plantas, señalando que no sabe quién ha sido el remitente.

Sea como fuere, lo cierto es que no resulta en absoluto extraño que la cantante probablemente reciba mucho cariño tanto de manera material como por medio de mensajes de cara a los próximos días. Y es que una vez más, la colombiana ha utilizado su desengaño amoroso con el deportista para atacarle duramente por medio de una canción que ya promete ser todo un éxito tanto en la primavera como en el verano que están por llegar: «Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa lo mío», comienza pronunciando la de Barranquilla, haciendo referencia a la nueva etapa que ha tenido que afrontar después de ver cómo su ex rehacía su vida con Clara Chía. Pero las declaraciones de Shakira no quedaban ahí, y ha querido exprimir este nuevo tema al máximo para mostrar sus convicciones a sus seguidores: «Hasta la vida me mejoró, por aquí ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río», zanja en la canción, aclarando así estar inmersa en la popularidad que gira en torno a ella y que ha ido creciendo a raíz de esta ruptura, dejando atrás los comentarios que tanto su ex como la actual novia de éste puedan hacer en su contra.