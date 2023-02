Dos son los días que quedan para que Shakira vuelva a posicionarse en el número 1 de todas las plataformas musicales con un tema que ya está dando mucho de qué hablar. Después de que el pasado 11 de enero lanzase su colaboración junto a Bizarrap -que resultó ser una declaración de intenciones en toda regla hacia Piqué-, la de Barranquilla publicará el próximo 24 su nuevo hit con nada más y nada menos que Karol G, el cual promete ser ya uno de los temas más escuchados de cara a los próximos meses.

Ha sido hace tan solo unos minutos cuando la cantante ha compartido en su cuenta de Instagram una de las imágenes más esperadas. En ella, la intérprete de Waka Waka posa al lado de la ex de Anuel para anunciar una buena nueva muy deseada por sus seguidores: «Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos! @KarolG x @Shakira TQG 24 de Febrero 00:00 Barranquilla Medallo», escribían ambas artistas en sus respectivas redes sociales, reuniendo en cuestión de instantes dos millones de «me gusta» y los comentarios de un sinfín de rostros conocidos que esperaban como agua de mayo una colaboración que está a punto de sonar en todas las plataformas.

Teniendo en cuenta que tanto Shakira como Karol G han protagonizado dos de las rupturas más sonadas a nivel internacional, es muy probable que ambas se hayan unido para dar cabida a uno de los temas de desamor más destacados de todos los tiempos. No obstante, habrá que esperar a que pasen los días para saber si finalmente esta es la temática escogida por las cantantes, o si por el contrario, han optado por dejar atrás los amores del pasado para iniciar una nueva etapa tanto a nivel profesional como personal.

De ser esta una nueva canción dedicada a Gerard Piqué, pasaría a estar en la cuarta posición de temas que la colombiana ha dedicado a su ex. Un ranking encabezado por Te Felicito con Rauw Alejandro, hit que salía a la luz hace casi un año y que ya dejaba entrever que las cosas no funcionaban del todo bien entre Shakira y el ex futbolista. Más tarde le seguía Monotonía con Ozuna, la cual cuenta con una serie de detalles que serían toda una declaración de intenciones de la colombiana al deportista y, por último, el lanzamiento de la Session 53 con Bizarrap, marcando un antes y un después en el panorama musical tal y como lo conocemos.

Podría decirse que, con este nuevo lanzamiento, Shakira está viviendo una de sus mejores etapas a nivel profesional. Después de haber puesto punto final a su historia de amor con Gerard Piqué tras más de diez años de relación, la cantante parece haber retomado con más ganas que nunca su carrera como cantante, habiendo publicado una serie de éxitos que han hecho que su popularidad crezca como la espuma aún más si cabe, ganándose el apoyo de personas a lo largo y ancho del globo.