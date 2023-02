Shakira ya lo ha superado: los mejores dardos a Piqué en TQG

Shakira lo ha vuelto a hacer. Aunque no hay nada que pueda igual a la ‘tiraera’ de su Session #53 junto a Bizarrap, lo cierto es que la de Barranquilla ha decidido que todavía no se han acabado los dardos que tiene guardados para Piqué. Y así lo ha demostrado en su último tema junto a Karol G.

No era ningún secreto que esta colaboración daría de qué hablar y los rumores no se equivocaban. Ambas han conseguido crear un hit lleno de dardos envenenados hacia sus parejas. Pues, cabe recordar que no solo la intérprete de Waka waka tiene el corazón roto, sino que la ‘Bichota’ también tuvo que ver cómo el amor de su vida, Anuel, se marchaba con Yailin y cambiaba por completo su vida. Dos mujeres decepcionadas con la música como arma. ¿Qué podía salir mal? Nada. Un exitazo que no ha tardado en correr por la red y que ya acumula más de cuatro millones de cuatro millones de reproducciones en Youtube.

Y es que, juntando fuerzas con Karol G, las reina de las indirectas que ya sentenció su historia de amor con el cantante con la canción Mamii, estaba claro que Shakira iba a aprovechar para volver a recriminarle al padre de sus hijos la mala gestión de su separación. «Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa lo mío», una frase con la que hace referencia a Clara Chía, la nueva ilusión de Piqué y que se convirtió en su pareja oficial al poco tiempo de anunciar su separación.

Además, la de Barranquilla también ha hecho referencia a las contestaciones del ex futbolista a su tema con Bizarrap, alegando que su ex pareja podría estar ofendido porque ella ha conseguido pasar página. «Hasta la vida me mejoró, por aquí ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río», reza el tema. Una auténtica declaración de intenciones que se ha convertido en el nuevo hito de la cantante.

Lo curioso, tal y como han apuntado los usuarios de la red, es que Shakira ha hecho de su dolor una obra de arte, creando canciones para cada estado que ha ido pasando. Así, en primer lugar lanzó Te felicito junto a Rauw Alejandro, una canción que habla del momento en el que descubre la infidelidad gracias a la mermelada de la nevera. Después publicó Monotonía, en la que cuenta cuánto le dolió y lo que le costó aceptar que su historia de amor había llegado a su fin de mala manera. Tras esto, no dudó en liberar su dolor y contar la verdad a través de la Session #53 junto a Bizarrap. Y ahora, para finalizar, Shakira ha querido contar que ya ha superado el desamor y que quien sale perdiendo en toda la situación es Piqué a través de TQG, junto a Karol G.

«Tú te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level», continúa diciendo en el tema. Asimismo, la de Barranquilla también revela que el catalán habría intentado volver con ella y solucionar las cosas, pero que eso ya no era posible. «Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era monotonía», sentencia. Y, para finalizar, Shakira termina la canción con una voz en off susurrando: «TQM, pero TQG». Iniciales que se traducen en: «Te quiero mucho, pero te quedé grande». Reina.