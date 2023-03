Comienza la cuenta atrás: Shakira ya tiene fecha para mudarse a Miami

Si hay una realidad, esa es que Shakira ya ha comenzado a rehacer su vida lejos del desamor de Piqué. Después de lanzar su tema TQG junto a Karol G con el que ha cerrado un proceso de sanación, la colombiana estaría ultimando los detalles para poner rumbo a Miami, una decisión que se fijó en el acuerdo por la custodia de sus hijos.

Aunque parecía que el traslado iba a ser inmediato, la de Barranquilla tuvo que paralizar sus planes por diversos motivos. En un principio se dijo que era por la etapa escolar de los pequeños, que no podían cambiar de colegio en mitad del curso; después se especuló con que podría ser por el delicado estado de salud de su padre, William Mebarak; y ahora se está comentando que el motivo sería su problema con Hacienda.

Pero todo parece haber quedado en un segundo plano y, tal y como han comunicado las Mamazarris, Shakira podría poner rumbo a América el próximo 1 de abril, en tan solo un mes. En esta fecha, la intérprete de Te felicito aprovecharía las vacaciones escolares del spring break para que sus pequeños se incorporasen al nuevo colegio. Sin embargo, la mudanza también dependería de la evolución del padre de la colombiana.

Un cambio de vida que no afectaría en absoluto a su trayectoria profesional, todo lo contrario. La intérprete de Monotonía aprovecharía esta oportunidad para codearse con los rostros más conocidos a nivel internacional de la industria y lanzar su carrera -más, si se puede- hacia el estrellato. Y ya ha comenzado con ello. Desde que anunciase su separación del ex futbolista, la de Barranquilla ha publicado un tema junto a Rauw Alejandro, otro con Ozuna, la bomba junto a Bizarrap y ahora, para cerrar el círculo, su canción de superación en colaboración con Karol G.

Mientras tanto, Gerard Piqué esta completamente volcado en sus negocios y cultivando su amor por Clara Chía. La pareja ya no se esconde y por las calles de Barcelona no dudan en hacer alarde de su buena sintonía. Según han informado las Mamarazzis, el catalán ha visitado este miércoles el Mobile World Congress, dando portazo a la última canción polémica de su ex mujer. Y es que, desde su entorno más cercano han asegurado a Laura Fa y Lorena Vázquez que no está preocupado en absoluto por lo que pueda decir Shakira, con quien en la actualidad mantiene una relación cuanto menos tensa.

Pero la de Barranquilla no tiene pensado parar. Tal y como ha desvelado Manuel Turizo, la cantante habría hecho una canción con él que saldrá próximamente, pues esta semana ya se pondrán manos a la obra con el videoclip: «No he querido decir nada a nadie porque en realidad el tema no es mío, es de ella». El cantante, en sus declaraciones para Los Moluscos TV ha insistido en que el lanzamiento de este nuevo tema tampoco está claro: «Shakira es quien decide el momento en el que lo quiere sacar y yo no puedo dar fecha, ni día ni mes».