Karol G libera a Gerard Piqué al contar toda la verdad sobre su canción con Shakira

Convertida en una de las artistas más exitosas de la actualidad, Karol G ha tenido oportunidad de pasar unos días en España para promocionar su último disco, Mañana será bonito. Nada más y nada menos que diecisiete canciones son las que componen un álbum que ya está siendo todo un éxito tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, llamando especialmente la atención la colaboración de la colombiana con Shakira para dar luz a TQG, un tema que ha resultado ser toda una declaración de intenciones hacia sus respectivas ex parejas justo después de que la de Barranquilla sacara su polémica colaboración con Bizarrap.

Como no podía ser de otra manera, Karol G se ha sentado en el plató de El Hormiguero con el único objetivo de promocionar su disco. Un momento en el que Pablo Motos ha querido preguntar a su invitada sobre la intrahistoria que hay detrás de su canción con Shakira, la cual ha resultado ser el perfecto vínculo de unión entre ambas artistas: «Shakira me contactó y me mandó un tema con el que no me sentí conectada. Para mí hacer colaboraciones por hacer no tiene sentido, la canción ya era increíble pero los equipos de trabajo trabajaron en ella», comenzaba explicando, probablemente sin llegar a imaginar que meses después su percepción daría un giro de 180 grados al encontrar un sentido inédito a un tema que ella únicamente había guardado para recitar a sus seres queridos: «Cuando me di cuenta de la situación por la que estaba pasando Shakira volvió a tener sentido, así que toqué a su puerta y la busqué, la canción le encantó y me dijo que sentía mucho la letra», señalaba, visiblemente contenta por fraguar una unión que ahora están pudiendo disfrutar sus respectivos seguidores.

Aunque la ex de Anuel ha confesado que la canción la hicieron en octubre, en ese preciso momento Shakira le desveló que había hecho un tema con Bizarrap que tenía que salir antes: «Me dijo que si podía esperar a que ella sacara esa canción para así cerrar el ciclo con TQG. Era la forma de sanar algo de su vida por medio de las canciones, así que la esperé a que sacara su canción», zanjaba, demostrando así que, después de esta colaboración, la ex de Gerard Piqué ha puesto punto final a sus pullas hacia el ex futbolista: «Ya hubo una canción muy clara por parte de ella, pero en este caso es que simplemente se sintió identificada con esta canción y la quiso cantar, pero la intención no es herir a nadie ni molestar, sino porque los artistas hacemos canciones de vivencias personales», zanjaba, continuando así con su entrevista y aclarando que su compañera de profesión está dispuesta a abrir una nueva etapa en su vida que nada tenga que ver con el deportista con el que estuvo más de una década.