Clara Chía: visita a sus suegros en pleno huracán por el último dardo de Shakira

Clara Chía daba una muestra de valentía hace tan solo unas horas al volver a activar su cuenta de Instagram. Durante algún tiempo decidió suspenderla, pero quizá haya pensado que no tiene nada que esconder y que lo mejor es seguir utilizándola. Eso sí, mantiene su carácter privado, algo que no sorprende en absoluto. Look ha informado en exclusiva esta misma semana de cómo se las gasta la joven novia de Gerard Piqué y su entorno para blindarse de puertas para afuera. Forma parte de una élite catalanista a la que no es fácil acceder.

Sólo se sabe lo que ella quiere que se sepa. Y en este sentido, se ha podido saber que este jueves ha estado en casa de sus suegros. Clara Chía ha estado visitando a los padres de Piqué, en el domicilio familiar que tan cerca está del que compartía el ex futbolista con Shakira. Sí, donde estaba ubicada la famosa bruja que la colombiana colocó como si de un vudú se tratara.

Ha sido al filo del mediodía cuando un lujoso coche SUV, en el que viajaban Gerard (piloto) y Clara (copilota) hacía acto de llegada al hogar de Montse y de Joan. Hay que recordar que los progenitores del catalán viven en la exclusiva zona de Esplugues de Llobregat, en la urbe de Ciudad Diagonal, con vistas a las montañas de Collserola y a la ciudad de Barcelona. Durante los pocos segundos que han esperado a que las puertas se abrieran, la prensa le ha preguntado a la pareja por la nueva canción de Shakira contra Piqué y por el zasca que le dio después a Clara Chía. Pero, como era de esperar, silencio sepulcral por parte de ambos, hasta el punto de ni tan siquiera bajar la ventanilla del coche.

Los que hablan en boca de Clara Chía

La barcelonesa es una chica absolutamente hermética. Todavía no ha querido conceder ni una sola palabra ante los micrófonos, pero hay quien sí que habla por ella. Amigos muy cercanos han deslizado cómo se encuentra después de las duras declaraciones de Shakira hacia ella. Tras el famoso «clara-mente» ha llegado la sentencia final por parte de la de Barranquilla: «En el infierno hay un lugar para las mujeres que no apoyan a otras mujeres».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Tanto a Clara Chía como a sus padres, dos adultos acomodados de la Ciudad Condal, les ha cambiado la vida, pero no hacen demasiado caso a las puñaladas dialécticas y musicales de la colombiana. ¿Cómo lo gestionan? «Les molesta más las informaciones que en prensa hablan de ella que no lo que diga la música de Shakira. El acoso de la prensa, no poder moverse con libertad, eso la agobia, pero lo que diga una canción, eso es hasta gracioso…», dice una fuente muy bien informada.

De momento, Piqué y Clara continúan haciendo vida normal de pareja, pese a todo el ruido externo que tienen que soportar y a los continuos rumores de crisis.