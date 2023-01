El apasionado beso con el que Gerard Piqué y Clara Chía zanjan los rumores de crisis

Aunque todo parecía ir viento en popa entre Gerard Piqué y Clara Chía, todo lo acontecido en las últimas semanas podría haber hecho que su romance diera un giro de 180 grados. Era el pasado 11 de enero cuando Shakira lanzaba su esperada Session 53 junto a Bizarrap, una declaración de intenciones en toda regla contra su ex pareja y la actual novia de este y que podría haber marcado un antes y un después en esta relación. Sin embargo, y por si fuera poco, hace escasos días salían a la luz unos rumores que apuntaban a un nuevo acercamiento por parte del ex futbolista hacia la abogada Julia Puig, con quien ya habría mantenido un affaire cuando aún era el compañero de vida de la de Barranquilla. Sin duda alguna, una serie de premisas que rompían por completo la aparente tranquilidad de la que había gozado la pareja hasta ahora.

No obstante, Clara y Gerard parecen haber formado un tándem irrompible, razón por la que su confianza no parece haber sufrido ni un solo rasguño y ambos disfrutan de la bonita etapa en la que se encuentra su historia de amor. Tanto es así, que ambos han querido acallar los rumores de crisis entre ellos fundiéndose en un apasionado beso en plena gala de la Kings League, proyecto en el que ambos trabajan y que está resultando ser un fenómeno de audiencias.

A lo largo de la velada, tanto la joven como el catalán permanecieron sentados entre el público manteniendo una conversación totalmente distendida mientras estaban centrados en lo que sucedía en el terreno de juego, ya que de ello dependía el transcurso de esta iniciativa deportiva que cuenta con la participación de rostros conocidos de la talla de Ibai Llanos, Kun Agüero o Iker Casillas. Un momento totalmente cotidiano en el que la pareja aprovecha para darse un beso con el que demuestran que poco les importa lo que puedan llegar a pensar las personas que estaban a su alrededor, siendo una de las parejas más consolidadas del panorama nacional actual a juzgar por sus diversas apariciones públicas de las últimas semanas.

No cabe duda de que, a nivel profesional y teniendo en cuenta que han tomado caminos completamente distanciados, Piqué y Shakira están viviendo una situación muy favorecedora. Mientras que el hit de la colombiana no deja de sonar en todos los rincones del planeta, contando con cada vez más partidiarios; el ex futbolista sigue haciendo crecer sus arcas económicas gracias a la Kings League, demostrando haber dejado atrás los terrenos de juego para dar pistoletazo de salida a una etapa mucho más centrada en los negocios y en los beneficios que éstos pueden darle a sus 35 años, compartiendo además este lado empresarial con Clara Chía, con quien ya compartió oficina en Kosmos mientras la joven estudiaba relaciones públicas, probablemente sin llegar a imaginar que este mero compañerismo terminaría dando lugar a un noviazgo sin precedentes.