Edmundo Arrocet se suma a la moda de publicar sus memorias y lanza un dardo a Alejandra Rubio

Edmundo Arrocet ha vuelto a España. El humorista ha reaparecido ante los medios en el interior del madrileño Teatro Alcalá. En el acceso a la sala de espectáculos, el que fuera pareja de la siempre recordada María Teresa Campos ha atendido a la prensa amablemente y ha hablado de varios temas. Entre todo, ha hablado sobre la relación con la familia Campos, ha confirmado que existe la idea de escribir unas memorias que «ya se estarían haciendo», pero ha hecho un llamamiento a la paciencia: «Todo a su tiempo». También ha aprovechado para hablar de Alejandra Rubio con unas palabras que muchos han catalogado ya como un dardo a la nieta de la comunicadora, en el que alude a su falta de conocimientos acerca de la historia de la televisión.

Durante la entrevista, los reporteros le han trasladado las últimas declaraciones que Alejandra ha vertido sobre su persona. Cuando salieron a la luz unas imágenes del televisivo en la portada de la revista Lecturas, Rubio no tardó en sembrar la duda en relación a la naturaleza de las fotografías, apuntando a la posibilidad de que hubieran sido pactadas con los fotógrafos. Un movimiento que, según la colaboradora, coincide sospechosamente con el estreno de Terelu en el Teatro Calderón. Dejando entrever que las intenciones de Edmundo no eran otras que empañar la cita referida. «Llevo aprovechando los momentos desde el 73, no habíais nacido ninguno de vosotros y yo ya estaba saliendo», ha dicho reivindicando su perfil. A continuación, ha deslizado que «es cuestión de meterse y ver lo que hay», aludiendo a la poca información que tiene la tertuliana del histórico de la pequeña pantalla.

Siguiendo la línea anterior, el actor ha asegurado que acudirá a ver la obra de Terelu, para la que ha tenido palabras de cariño: «Le irá bien, es una persona supertrabajadora y profesional, no hay problema», ha verbalizado confiando en los éxitos de la presentadora. De la misma manera, no ha descartado retomar la relación con la familia, ya que guarda un buen recuerdo. Pero ha confesado que lo más doloroso para él fue que le catalogaran como «el peor hombre» que había pasado por la vida de su progenitora.

La nueva relación de Edmundo

Edmundo Arrocet no puede esconder ante las cámaras que atraviesa una etapa muy feliz. Hace un par de semanas, el humorista aparecía fotografiado en una paradisiaca playa del mar Caribe acompañado de una joven misteriosa que él mismo ha descrito como una chica «bien bonita, alta y con cinturita». Pese a que en esta ocasión ha venido solo a nuestro país, ha confesado que en sus planes está que la próxima vez que cruce el charco lo haga su pareja con él.

Tal y como él ha contado, Mimi —que es como se llama la fémina— y él se conocieron cuando él efectuaba un viaje de negocios para asistir a unas jornadas en las que se abordaba el tema de la sostenibilidad. Un área emergente en esos países y en la que, en la actualidad, el chileno se encuentra muy volcado.

El homenaje a Guadiana en Madrid

Numerosos rostros asentados del panorama social, así como renombrados artistas del estilo flamenco, se han reunido en Madrid en torno a la figura del cantaor Guadiana, uno de los más reputados intérpretes del género.

Para llevar a cabo este reconocimiento a la trayectoria de más de 50 años de uno de los grandes, se han agrupado sobre las tablas del Teatro Alcalá —sito en la calle Jorge Juan número 62— artistas de la talla de las Azúcar Moreno, Kiki Morente, Remedios Amaya, Diego El Cigala o Pepe Habichuela. Un espectáculo dirigido a todos los públicos y que tuvo una duración aproximada de 135 minutos.