El día que Felipe VI, siendo príncipe, se encontró con las Azúcar Moreno en el ‘parking’ de Pachá

A diferencia de lo que le ocurre a la princesa Leonor, cuando Felipe VI era príncipe de Asturias no había redes sociales ni teléfonos que pudieran transmitir al momento cada uno de sus pasos, sobre todo, durante sus salidas privadas. El monarca disfrutó de una juventud menos mediática que la de su hija mayor, más relajada y sin tener que estar pendiente en todo momento de los objetivos de las cámaras. Esto no significa que los fotógrafos no siguieran sus pasos o que no se filtraran detalles de sus planes privados, pero todo era menos instantáneo y no todo el mundo llevaba en la mano un teléfono que podía hacer fotografías.

Sin embargo, en ocasiones descubrimos detalles gracias al testimonio de figuras que tuvieron la oportunidad de coincidir con él en sus salidas y que no formaban parte de su círculo habitual, mucho más hermético con cualquier información.

El Rey Felipe VI en la década de los 90. (Foto: Gtres)

Es el caso de Azúcar Moreno. El dúo musical ha sido uno de los más importantes de nuestro país en las últimas décadas y ha asistido a un homenaje que se ha celebrado en Madrid a otra de las figuras más destacadas de la música flamenca, Antonio Suárez Salazar, más conocido como Guadiana. Este cantaor es primo de las hermanas Salazar y destaca por su profundo conocimiento y dominio de los cantes jondos, así como por su innovación dentro del género.

Toñi y Encarna Salazar no han tenido reparos en atender a los periodistas que estaban en el acto y han hablado de diversas cuestiones de actualidad, entre ellas, la inminente publicación de las memorias del Rey Juan Carlos, el reciente libro en el que Isabel Preysler repasa los episodios más importantes de su vida o un encuentro que una de ellas tuvo con el Rey Felipe VI en el aparcamiento de conocida discoteca cuando todavía era príncipe.

El encuentro del Rey con Azúcar Moreno

Ha sido Toñi Salazar la que ha desvelado una anécdota que vivió con el padre de la princesa Leonor. Según ha explicado, se encontró con el Rey Felipe VI en el aparcamiento de Pachá cuando todavía era príncipe. «Yo me quedé muerta dije, Dios, es el príncipe. Me acerqué y los guardaespaldas, claro, pero él me dijo que éramos preciosas y estupendas», ha contado la artista, que no ha dicho cuándo se produjo el encuentro, pero tuvo que ser hace varias décadas.

El dúo Azúcar Moreno en un acto. (Foto: Gtres)

Sobre el Rey Juan Carlos, ambas hermanas han dicho que no han tenido la oportunidad de cantar nunca en su presencia. No obstante, Encarna ha contado que coincidió con él en un restaurante, cuando estaba con su hija. «Le saludamos y fue muy agradable, muy normal», ha comentado.

La separación de Andy & Lucas

Aprovechando que ellas también pasaron por un proceso de separación, los reporteros han preguntado a Azúcar Moreno por la polémica que rodea al dúo Andy y Lucas, que está acaparando numerosos titulares en los últimos días a raíz de haber tomado caminos separados. Una decisión que nunca es fácil, pero que a veces es inevitable después de pasar tanto tiempo juntos en unas circunstancias tan intensas. «A veces es inevitable coger distancia», han dicho.