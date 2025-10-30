Terelu Campos ha estrenado su obra, Santa Lola, en el Teatro Calderón de Madrid. La colaboradora, que no tiene ninguna formación como actriz, ha contado con el apoyo de los suyos en esta noche tan especial. Además de su familia de sangre -como Alejandra Rubio, su hija, o José María Almoguera, su sobrino-, la primogénita de María Teresa Campos ha estado arropada por su núcleo más cercano. Entre los presentes se encontraba Nuria González, su íntima, a la que incluso sentó en la mesa presidencial -tal y como adelantó LOOK en primicia- en su último cumpleaños.

Aunque la viuda de Fernando Fernández-Tapias es muy discreta a la hora de hablar con los medios -ya que está centrada en sus hijos y en su pasión por la moda-, sí que no ha dudado en atender a la prensa en la que ha sido la gran noche de su amiga en Madrid.

Nuria González, el talismán de Terelu Campos

Nuria González a la salida del Teatro Calderón. (Foto: Gtres)

Que Nuria González haya ido a apoyar a Terelu Campos no es ninguna novedad. Sabido es que la viuda de Fefé y la colaboradora televisiva son como hermanas. De hecho, en muchas ocasiones, la madre de Alejandra Rubio ha dejado claro que la empresaria forma parte de su familia -a la que conoció gracias a Pepe Barroso, Miguel Mas y Carlos Camiñas-.

Desde entonces, la una ha sido para la otra un gran apoyo en los momentos más complicados de sus vidas -desde el cáncer por el que atravesó Terelu hasta la muerte de Fernández Tapias-. Sin embargo, también se reúnen para celebrar la vida y los buenos momentos. Si el pasado mes de septiembre Nuria acompañó a Campos en la celebración de su 60 cumpleaños, en su debut en los escenarios de Madrid también ha ejercido como talismán. Aunque la viuda de Fefé no ha posado ante los medios y ha preferido que su amiga sea la gran protagonista de la velada, sí que ha atendido a la prensa a la salida del teatro.

Nuria González en San Isidro. (Foto: Gtres)

La empresaria, que recientemente fue vista en el palco VIP de Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu con motivo de El Clásico, tiene claro que la mejor manera de recordar y homenajear al padre de sus hijos es disfrutando de la vida. Es por ello que también ha querido pasar una velada distendida y de mucho humor. «He visto a Terelu muy bien, ha estado fantástica», ha dicho. Por su parte, González también ha opinado sobre la faceta de su íntima como actriz: «Me he reído mucho».

Para Terelu, la presencia de Nuria ha sido muy importante. De hecho, en su paso por el photocall ha insistido en que lo que más ilusión le ha hecho es ver a tantas caras conocidas: «Si os ha gustado ya feliz. Hoy estaba peor que nunca, Madrid es una plaza complicada. Importantísimo que me hayáis querido arropar. Está escrito para mí, no le quito el puesto de trabajo a nadie».