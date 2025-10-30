Carlo Costanzia y Alejandra Rubio vuelven a ser protagonistas por su mala educación en una gran noche para Terelu Campos. La presentadora estrenó su obra Santa Lola el pasado 29 de octubre en el Teatro Calderón de Madrid. Aunque Alejandra sí que atendió a los medios, el padre de su hijo prefirió no responder a las preguntas de la prensa. Con este gesto, el hijo de Mar Flores dejó claro que solo se siente cómodo en un plató de televisión -donde sí ha hablado de su vida privada-. Además, durante la celebración del éxito de la primogénita de María Teresa Campos en los escenarios, su yerno tampoco quiso unirse al posado familiar.

Alejandra y Carlo empañan la gran noche de Terelu

Rodeada de sus seres queridos más cercanos -como su sobrino, José María Almoguera- o sus íntimos -como Nuria González o Cristina Tárrega-, Terelu Campos estrenó la obra en la que es protagonista en un importante teatro de la capital. A este evento no faltó su hija, que atendió a los medios en el photocall: «Es mi madre, ¿cómo voy a faltar? Como actriz lo hace muy bien, subirse a un escenario es difícil, es muy valiente». Una actitud que dista mucho de la de su novio -Carlo Costanzia- con su madre -ya que Carlo no acudió a la presentación de las memorias de Mar Flores-.

El feo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia a Terelu Campos en su gran noche. (Foto: Gtres)

Visiblemente tímida y con pocas ganas de responder a las preguntas de la prensa -ya que solo ha hablado con monosílabos-, Alejandra ha zanjado algunas dudas de su vida actual: desde su compromiso con Carlo hasta la búsqueda de su próximo hogar familiar -ya que ha dicho que su idea es ser propietaria, aunque asegura que «está imposible la cosa»-. También ha hablado sobre su carrera como actriz tras estudiar interpretación. La colaboradora, a diferencia de su madre, dice no estar preparada para subirse a las tablas, aunque ha desvelado que sí que le gustaría ejercer como actriz.

La nieta de María Teresa ha afrontado, una vez más, un photocall sola. Aunque sí que ha posado con Costanzia, el hijo de Mar Flores ha huido de las preguntas de la prensa, con la que no se siente del todo cómodo. «Habla cuando le apetece, es de pocas palabras», ha explicado Alejandra.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Marbella. (Foto: Gtres)

Tras el show, Terelu y sus más cercanos se han desplazado hasta un local del centro de Madrid para celebrar su éxito. La gran protagonista de la noche, como es habitual, sí que ha querido saludar a los medios que esperaban en la puerta del restaurante, a diferencia de su yerno. Aunque finalmente Alejandra sí que la ha acompañado en esta estampa, lo cierto es que la joven al principio ha negado el posado alegando que ya lo había hecho en el teatro. De la misma manera, Carlo se ha mostrado distante y reacio y, de hecho, se ha escondido para que las cámaras no lo fotografiaran junto a su familia política. Un gesto por parte del actor y empresario que ha empañado a gran noche de Terelu.