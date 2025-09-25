EN IMÁGENES

Terelu Campos no puede más y explota ante las cámaras: "Es insufrible"

Terelu Campos ha sido captada cerca de la casa de su hija Alejandra Rubio en medio de la polémica

La presentadora se ha mostrado visiblemente molesta ante los medios, calificando la situación de "insufrible"

Mar Flores ha confesado que el posado de Terelu con su hijo Carlo y su ex marido, le molestó

Las cámaras de Gtres han captado a Terelu Campos cerca de la casa de su hija, Alejandra Rubio, en un momento marcado por la polémica familiar que ha acaparado titulares. La veterana presentadora ha sido abordada por los periodistas sobre el posado que realizó junto a Carlo Costanzia padre, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en la celebración de su 60 cumpleaños, un gesto que ha generado comentarios y reacciones dentro del entorno de Mar Flores. Con evidente molestia y visiblemente incómoda ante la presencia de los medios, Terelu ha resumido su sensación en una sola palabra: «Es insufrible», ha dicho evitando ofrecer más detalles y dejando entrever la tensión que aún persiste tras el suceso.

El posado en cuestión se realizó durante la gran fiesta organizada por Terelu Campos el pasado 17 de septiembre en el restaurante Jimmy’s, a la que asistieron numerosos rostros conocidos del panorama televisivo y social. La imagen familiar, que incluía a su hija y a Carlo Costanzia, no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en un tema recurrente en los medios, interpretado por algunos como un gesto indirecto hacia Mar Flores, que optó por no pronunciarse en aquel momento. La situación se volvió más significativa con la presentación este miércoles de las memorias de la modelo, tituladas Mar en calma, en la Casa del Libro de la Gran Vía, un acto que paralizó Madrid y reunió a amigos y personalidades del mundo del espectáculo, como Boris Izaguirre, Tania Llasera o Jaime Astrain.

Mar Flores en la presentación de sus memorias. (Foto: Gtres)

Durante la presentación de su libro, Mar Flores abordó por primera vez el impacto que le provocó el posado: «¿A ti te hubiera gustado ver esa foto? Sí, me ha molestado, pero cada uno hace lo que cree que debe hacer», afirmó con contundencia. La modelo, visiblemente tranquila, dejó claro que no se trata de un conflicto abierto ni de reproches directos, sino de un sentimiento personal ante una imagen que generó revuelo. Sobre la ausencia de su hijo Carlo, Mar Flores aseguró que no pudo acudir porque estaba trabajando intensamente en el programa DecoMasters. Sin embargo, LOOK ha podido confirmar en exclusiva que la situación no fue exactamente así, y que la decisión de Carlo de no asistir podría estar relacionada con otras circunstancias personales más allá de su agenda laboral.

Laura Matamoros, el gran apoyo de Mar Flores en la presentación de sus memorias

En la presentación de Mar en calma, Mar Flores contó con numerosos rostros conocidos, pero a nivel familiar, su apoyo fue mucho más reducido de lo esperado. Su sobrina, Laura Matamoros, se convirtió en el pilar fundamental en un día tan importante, demostrando ser el único apoyo familiar presente de manera pública y activa. Laura no dudó en sincerarse ante las cámaras sobre la ausencia de su primo Carlo, criticando de manera implícita el posado familiar en el cumpleaños de Terelu Campos y mostrando su incomprensión ante la decisión de no acompañar a su madre en un momento tan significativo. La hija de Kiko Matamoros destacó que estar presente no solo era un gesto de cariño, sino también una forma de demostrar unidad y respaldo incondicional hacia Mar. «Cada uno al final sabe cuándo tiene que estar y dónde tiene que estar», dijo.

Su presencia, discreta pero contundente, puso de relieve que, a pesar de las tensiones familiares y los conflictos mediáticos recientes, Laura fue quien sostuvo emocionalmente a Mar Flores en la presentación de sus memorias.

