Carlo Costanzia no ha querido estar presente en el momento más importante para su madre, Mar Flores, el día 24 de septiembre en el que la modelo presentaba sus memorias. Mar trató de ser elegante disculpando a su hijo en su ausencia. Con una sonrisa de oreja a oreja y su voz modelada como el de una locutora de radio dijo, sin pestañear, que su Carlo estaba trabajando en el programa de reformas que están grabando juntos como pareja. Un pretexto que salvó a Flores en el cara cara con la prensa, pero que, realmente, escondía una gran mentira. LOOK ha podido conocer de primera mano que la amable excusa Mar es la cara vista del gran portazo que Carlo le dio a su madre, al contrario de lo que ocurrió en la gran noche de su suegra, Terelu Campos.

La gran mentira de Mar para ‘salvar’ a Carlo

Hace sólo una semana, el novio de Alejandra Rubio paró en seco sus otros compromisos, se puso sus mejores galas y posó, como si de una familia real se tratara, junto a su novia, su padre y su suegra en el eventazo por el 60º cumpleaños de Terelu Campos -que no tiene relación alguna con su progenitora, olvidada en la lista de invitados de la fiesta de la hija de María Teresa-.

Mar Flores en la presentación de sus memorias ‘Mar en Calma’. (Foto: Gtres)

Una entrega, la de Carlo, que ha brillado por su ausencia en la puesta de largo como escritora de la mujer que le dio la vida, porque, como ha averiguado en exclusiva LOOK, con ella no ha querido ni hacer el esfuerzo.

Así, éste medio ha podido saber que, concretamente, el pasado miércoles 24 de septiembre los concursantes del reality en el que participan madre e hijo -y ellos inclusive- tenían el día libre. Ninguno de los participantes de DecoMasters grababan, ni ensayaban, ni llevaban a cabo ninguna acción del espacio. No había ningún compromiso que hiciera a Carlo estar «trabajando como un loco», como aseveró Mar, añadiendo que eran «un equipo». Aunque una parte de ese equipo tuviera una pata muy coja e hiciera una llamativa bomba de humo aquella noche.

Terelu Campos y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

Una de las hipótesis que se plantearon fue que Carlo estaría comprando los materiales para las grabaciones -ya que su función es hacer reformas-. Sin embargo, y lejos de la realidad, LOOK ha podido conocer que los concursantes, hasta la fecha, no se encargan de comprarlos -aunque podría haber una excepción-. Todos estos pasos dan cuenta que la relación madre e hijo apuntan a un claro distanciamiento, que destacó la revista Semana en su penúltima portada.

No es el primer desplante a su madre

En septiembre del 2024, Mar Flores debutó como diseñadora con una cápsula para Malne que presentó en la Mercedes Benz Fashion Week. Entonces, en la convocatoria rezaba que su hijo Carlo estaba confirmado en el front row de la pasarela. Sin embargo, y a pesar de que la modelo esperó la asistencia de su primogénito, este finalmente no acudió.

De la misma manera que ha ocurrido ahora, Flores dijo que su hijo no llegó por cuestiones laborales. Aunque antes de comenzar el show la modelo aseguró que su vástago iba a llegar, lo cierto es que finalmente no pudo acudir y su ausencia fue de lo más sonada. «Carlo estaba trabajando. Su jornada se extendió y terminó 15 minutos después de que comenzara el desfile», justificó la maniquí, que ha vivido un segundo plantón de su primogénito en uno de los días más importantes de su vida, la presentación de sus memorias.

Mar Flores durante un evento de la firma Malne. (Foto: Gtres)

Sin embargo, en esta ocasión, Costanzia ha decidido no apoyar a su madre pero sí a su suegra. Un contigo no mamá, pero con Terelu sí que ha provocado «dolor» a Mar tal y como ha reconocido la modelo, tras ver el posado de su primogénito con Carlo Costanzia di Costigliole -con el que sigue librando una dramática guerra y al que no deja en buen lugar en sus memorias-.