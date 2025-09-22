Terelu Campos saca las uñas con la prensa tras su posado con Carlo Costanzia: "Mi madre está muerta"

El 60º cumpleaños de Terelu Campos continúa dando mucho de qué hablar. La colaboradora de televisión reunió a sus familiares y amigos más cercanos, el pasado 17 de septiembre, en el restaurante Jimmy’s de Madrid. Allí, celebró por todo lo alto la cifra redonda que acaba de cumplir, así como también protagonizó un polémico posado junto a su hija Alejandra Rubio, su yerno Carlo Costanzia y su consuegro Carlo Costanzia di Costigliole, que no tardó en hacerse viral.

En un principio, la hija de la recordada María Teresa se limitó a señalar que se trataba de un «posado casual que no estaba planeado», pero viendo que sus palabras no han bastado para calmar el revuelo mediático que se ha generado, la colaboradora ha estallado delante de la prensa.

Carlo Costanzia padre e hijo, Terelu Campos y Alejandro Rubio. (Foto: Gtres)

Entrando en las instalaciones de Mediaset, Terelu Campos fue sorprendida por varios medios, los cuales no dudaron en preguntarle por la polémica fotografía que muchos han interpretado como toda una provocación hacia Mar Flores. Sin embargo, hubo una pregunta que hizo estallar por completo a Terelu. Y es que el reportero del canal Quickie le preguntó si María Teresa Campos hubiese posado en esa foto, algo que la mencionada respondió de una manera tajante: «Mi madre está muerta», sentenciaba.

Terelu Campos en Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre los entresijos que surgieron durante la celebración (los cuales muchos de ellos fueron publicados por LOOK), Terelu prefirió optar por el más absoluto silencio, lanzando alguna carcajada que dejaba entrever que no estaba de acuerdo con muchos de ellos.

Cabe destacar que, más allá de estas declaraciones, Terelu Campos explicó durante la celebración de su cumpleaños los motivos por los que había decidido invitar a su consuegro. «En mi vida personal Carlo Costanzia padre está, entonces ¿por qué no lo voy a invitar? Es absurdo […] Si yo no tuviera relación con él, yo no lo hubiera invitado. Pero no voy a contar mi vida personal», decía. Sobre Mar Flores, Terelu Campos aseguró que no iba a hablar sobre ella porque iba a respetar su decisión de que no le gustaba estar en el centro del huracán mediático.

Terelu Campos en su 60º cumpleaños. (Foto: Gtres)

La postura de Mar Flores en medio de la polémica

Mientras que las especulaciones no cesan, Mar Flores aún no se ha pronunciado públicamente sobre la citada fotografía. No obstante, Leticia Requejo aseguró en El tiempo justo que a la modelo «no le había sentido ni bien ni mal porque directamente le había dado igual». No obstante, casi una semana después del polémico cumpleaños, ha salido a la luz que Mar será la invitada estrella del segundo programa de la nueva temporada de Late Xou, el espacio televisivo que presenta Marc Giró cada martes en La 1. ¿Será la oportunidad perfecta para que la madre de Carlo Costanzia hable sin tapujos sobre lo ocurrido? ¿O preferirá optar por el absoluto silencio? Sea como fuere, será la reaparición de la misma tras lo ocurrido, por lo que la expectación está servida.