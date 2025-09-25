La postura de Laura Matamoros tras salir a la luz las memorias de Mar Flores no es nada fácil. La influencer está en tierra de nadie. Por una parte apoya públicamente a su tía, con la que tiene buena relación, y por otra mantiene buena relación con su padre, Kiko Matamoros -ex cuñado y ex representante de la madre de Carlo Costanzia-, uno de los grandes afectados de la biografía de la modelo.

De cierta manera, Laura es el vínculo familiar que aún une a Mar Flores con la etapa más oscura de su pasado pues es la hija de un hombre que, según cuenta en sus memorias, le hizo mucho daño en su pasado -tanto como cuñado como siendo su representante-.

De izquierda a derecha. Mar Flores, Laura Matamoros y Kiko Matamoros. (FOTOS: GTRES)

Laura Matamoros reacciona a su postura familiar

Antes de que diera comienzo la presentación de Mar en calma ante los medios, Kiko Matamoros ha hablado sobre la difícil postura de su hija Laura, con la que mantiene una relación muy cercana a pesar de las polémicas del pasado. El tertuliano ha reconocido que la creadora de contenidos trata de ser de lo más imparcial ya que mantiene una gran complicidad con su tía Mar, archienemiga del colaborador de No somos nadie. «En un momento mi hija me pregunta una cosa que se ha publicado sobre Carlo Costanzia y yo le digo que no es verdad y que si se va a meter en el ajo que lo haga con la verdad, que era favorable a Mar. Pero yo no la he llamado para decirle que apoye a nadie», ha dicho el ex marido de Marián Flores.

Laura Matamoros y su tía Mar Flores. (FOTOS: GTRES)

«Entonces cuando felicitó Laura a su tía por contar su verdad le dije que muchas gracias, pero que en lo que se refería a mí me podía llamar y preguntar. Seguro que ni se lo había leído. Que tiene buena relación con ella, vale. Que me importa un pepino, también. En mi vida les he censurado a ninguno de mis hijos. No voy a hablar de ellos. No les quiero meter al trapo de todo esto», ha añadido Matamoros, que ha reiterado que «le sienta muy mal que Mar» le deje en mal lugar en sus memorias: «Hay cosas que no son verdad. Yo no me separo profesionalmente de ella cuando me separo de mi mujer, tardo 9 meses en romper esa relación».

Mar Flores en la presentación de sus memorias ‘Mar en Calma’. (Foto: Gtres)

Horas después, Laura Matamoros -que su tía Mar la considera como la hija que nunca tuvo, ya que tiene cinco varones- ha evitado pronunciarse sobre la cuestión de si es en cierto modo la mediadora de la familia. Sin embargo, no ha escondido su opinión sobre que primo Carlo, que sí estuvo presente en el cumpleaños de Terelu Campos, fallara a esta cita tan importante para su madre: «Cada uno sabe dónde tiene que estar y cuándo. La sensación que me genera es apoyar a mi tía (…). A mi madre le ha impactado o no me lo quedo para mí, pero la vida de Mar te hace ser más sensible. Obviamente habrá sufrido».

Finalmente, se ha sincerado sobre si las memorias de Mar Flores han hecho una brecha aún mayor en el clan: «Si la familia estaba dividida… Yo creo que este libro no hace falta para que se divida. Considero que siempre, los que hemos estado unidos desde el principio al final, no creo que haya una fisura familiar porque es algo que se conocía y que la familia ha tratado. No creo que se tenga que fisurar nada más».