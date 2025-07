Alejandra Rubio desvela el único motivo por el que Laura Matamoros no conoce a su hijo

Desde que Alejandra Rubio admitió públicamente su relación con Carlo Costanzia ha ido saltando de polémica en polémica, pero lo último que ha pasado ha sido demasiado. La colaboradora comparte su vida con el público, aunque después no asume las consecuencias de su «generosidad». Esa es la razón por la que sus compañeros de Vamos a Ver han cuestionado su comportamiento, sobre todo el presentador del programa, Joaquín Prat.

Alejandra Rubio presume de tener una trayectoria hermética, a pesar de que tanto ella como su novio han dado varias entrevistas (con todo el derecho del mundo). La cuestión es que la joven quiere proteger todo lo que tenga que ver con su esfera privada, incluso se ha llegado a decir que le prohibió a Terelu Campos mostrar fotos de su hijo, el pequeño Carlo.

Alejandra Rubio dando unas declaraciones. (Foto: Gtres)

Laura Matamoros ha reconocido abiertamente que todavía no conoce al bebé, que es hijo de su primo Carlo Costanzia. Para evitar especulaciones, Alejandra Rubio ha desvelado el único motivo por el que todavía no se ha producido el encuentro: no ha surgido la ocasión. Es decir, Alejandra confía en Laura, no tiene problemas con ella y no le pondrá impedimentos para pasar tiempo con el niño, pero en teoría no ha encontrado oportunidad para cerrar una fecha.

La hija de María Teresa Campos ha hablado con los micrófonos de la agencia Gtres y ha declarado: «Laura le conocerá cuando quiera, lo que pasa es que no ha habido ocasión y tampoco pasa nada. No se hace tanta bola». Ha intentado restar importancia al asunto, aunque hay algunas cosas que siguen sin cuadrar.

José María Almoguera pasa a la acción

El perfil de José María Almoguera siempre ha sido muy claro: aunque participa en la crónica social de forma activa, intenta navegar entre dos aguas para no tener problemas. Sin embargo, todo tiene un límite y su paciencia se ha acabado, así que ha dado un golpe en la mesa en TardeAR.

Jose María Almoguera y Alejandra Rubio. (Foto: Gtres)

José María reconoce que está cansado de escuchar a su prima Alejandra decir que no tiene tiempo. Según él, usa esa excusa para frena la relación. «Siempre tiene tiempo para otros pero luego para algunos de su familia tiene mucho menos», ha comentado al respecto. Y ha ido más allá: el tampoco conoce a Carlo Jr. «A mi niño sí le conoce, (pero) yo no conozco al suyo. Un poquito de pena sí me da, me fastidia un poco», comenta al respecto.

La respuesta de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio lleva mucho tiempo resolviendo polémicas en los platós de televisión y sabe lo que tiene que hacer, así que ha afrontado de forma directa el conflicto que tiene son su primo. «Lo que tenga que hablar con él, lo hablaré en privado. Sí he hablado con él, me he mensajeado con él y no hay ningún problema», ha explicado a los reporteros de Gtres.

La colaboradora niega el malestar que el propio José María ha confirmado. Quizá esté siguiendo los consejos de Terelu Campos, quien ha admitido que no está de acuerdo con su hija, aunque se niega a arremeter contra ella en público. Promete que han tenido una conversación, pero no quiere desvelar en qué términos porque prefiere que se algo privado.