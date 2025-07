No es ningún secreto que Alejandra Rubio se ha convertido en noticia en los últimos días, y todo por la publicación de un vídeo junto a Carlo Costanzia en las inmediaciones de la cárcel de Turín. La pareja decidió tirar petardos con la intención de felicitar el cumpleaños a Pietro, hermano del italiano, que está encarcelado tras ser acusado de intento de homicidio. Pero todo quedó ahí, ya que, además de las críticas que generó el propio vídeo, los compañeros de Vamos a ver se mostraron contundentes con la nieta de María Teresa Campos con la actitud que mostró cuando le preguntaron por este asunto. Días después, Alejandra Rubio ha regresado al programa Vamos a ver, donde ha querido dar la cara tras lo sucedido: «Ahora estoy mejor», comenzó diciendo respecto a la polémica que se generó. «He estado reflexionando, hablando con mis amigos, con mi familia, que lo necesitaba también», explicó.

Fue entonces cuando Joaquín Prat no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para saber qué conclusiones había sacado su compañera después de lo vivido en los últimos días. Ella quiso ser sincera al respecto: «Que me equivoco muchas veces y que tengo que volver a mi camino, que antes estaba muy bien. Desde hace un tiempo atrás he notado internamente, no solo en el trabajo, que tengo que volver a reconducir». De esta forma, ha querido hacer hincapié en algo más: «Hay cosas que he vivido, que no me esperaba vivir porque tenía una vida tranquila, me ha venido grande y tengo que aprender a saber llevarlo». Respecto a su puesto de trabajo en el programa Vamos a ver, que se emite de lunes a viernes en Telecinco, reconoce que está muy contenta y es consciente de que es una auténtica privilegiada: «Estoy a gusto y vivo bien».

En cuanto a la polémica, el presentador de Vamos a ver expresó que lo que no entendían era el motivo por el que habían decidido colgar el vídeo si no querían recibir críticas. Eso sí, podían llegar a entender que su objetivo no fuese otro que apoyar a un familiar que se encuentra en prisión.

Alejandra Rubio entendió a lo que se refería Joaquín Prat, pero quiso explicar algo más: «Tú al principio dijiste que lo entendías. No me arrepiento de haber colgado el vídeo, me arrepiento de que a veces estoy un poco a la defensiva». Y añadió: «Os hubiera explicado ciertas cosas en ese momento, pero opté por otra actitud que no me ha beneficiado».

Lejos de que todo quede ahí, la nieta de María Teresa Campos quiso hacer una confesión al presentador: «Viniendo de ti, me dolió». Fue entonces cuando Joaquín Prat hizo saber a su compañera que, cuando dijo que debía ubicarse, se refería a que no es capaz de gestionar bien este tipo de situaciones que tienen vinculación con su pareja.

«Me pareces una fantástica comentarista de reality de actualidad, hablas de todo sin cortapisas, cuando salió lo de tu primo… pero el tema de Carlo y su familia no lo sabes gestionar bien», aseguró el periodista. Ella se mostró completamente de acuerdo con la teoría de su compañero: «Total, sí».