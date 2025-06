Alejandra Rubio, tras las críticas por el polémico vídeo con Carlo Costanzia: «Me importa cero»

No es ningún secreto que Carlo Costanzia no está pasando por uno de sus mejores momentos a nivel personal después de que sus hermanos, Pietro y Rocco, fuesen condenados por intento de asesinato. Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, el yerno de Terelu Campos intenta hacer todo lo que está en su mano para estar a su lado, hasta en los peores instantes. Un claro ejemplo lo encontramos en un gesto que, como era de esperar, ha revolucionado las redes sociales. ¿El motivo? Carlo Costanzia y Alejandra Rubio han revolucionado las redes sociales al publicar un vídeo. En él, podemos escuchar a ambos felicitando a Pietro Costanzia por su cumpleaños, y lo hacían a gritos desde el exterior de la prisión. Como era de esperar, estas imágenes han generado un gran número de críticas en redes sociales, pero también entre los compañeros de Alejandra Rubio en Vamos a ver.

Este miércoles 25 de junio, durante la emisión de la nueva entrega, se decidió mostrar estas polémicas imágenes. Tirando de sinceridad, la hija de Terelu Campos respondió: «Lo ha colgado Carlo. Ha sido su decisión, es su forma de reivindicar que no le parece bien todo lo que está pasando, que no está condenado de la forma más justa. Yo lo respeto y me parece muy bien», explicó, visiblemente molesta. Pero no todo queda ahí, ya que los colaboradores de Vamos a ver se han mostrado muy críticos tanto con su compañera como con Carlo Costanzia, puesto que presumen de proteger su intimidad pero, a su vez, publican este tipo de vídeos. «A mí me importa un pimiento lo que opine la gente, me importa cero», respondió, con contundencia. «A mí las gilipolleces que dicen muchas personas de mi alrededor me parecen una tontería al lado de esto. Tonterías que creo que se podrían evitar», aseguró.

«Si él quiere publicar esto, porque es algo bastante serio e importante en la familia, que lo haga. No me parece que haya que comparar ciertas cosas. Vuestra ironía me importa un pimiento también», expresó Alejandra Rubio. Una actitud que quiso criticar Antonio Rossi: «Hacer esto es exponerte cuando luego dices que estáis en contra de la exposición».

Lejos de que todo quede ahí, el periodista fue más allá: «Pero vais a todos los sitios, que yo soy el primero que está agradecido. Tu novio va a los programas muchas veces y yo estoy agradecido». Fue entonces cuando la joven no dudó en responder lo siguiente: «Yo tengo un límite bastante claro entre lo que digo y lo que no. Hago lo que me parece que está bien y lo voy a seguir haciendo».

Por si fuera poco, Alejandra Rubio quiso añadir algo más: «Yo sé hasta dónde quiero llegar y las cosas que hago. Voy a seguir así siempre, con mi opinión, mis valores y mi forma de ser. Si no os parece bien, pues fenomenal», sentenció. Sin duda, la nieta de María Teresa Campos protagonizó uno de los instantes más tensos en la nueva entrega de Vamos a ver.