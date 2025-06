Alejandra Rubio, sobre la joven que ha señalado a Alejandro Sanz: «No sé si me voy a meter en un jardín»

No es ningún secreto que, en los últimos días, Alejandro Sanz ha sido protagonista de la actualidad. En esta ocasión, por algo que nada tenía que ver con su trayectoria profesional, ni mucho menos. Toda esta exposición comenzó cuando Ivet Playá, una joven hasta ahora desconocida, dio el paso de utilizar sus redes sociales para realizar una denuncia pública. Entre otras cuestiones, reconoció haber sido víctima de «conductas inhumanas y espionaje» por parte del intérprete de Corazón partío. Como no podía ser de otra manera, después del testimonio de Ivet Playá, muchos han sido los medios de comunicación que se han hecho eco de sus palabras. Es más, diversos colaboradores de televisión, como es el caso de Alejandra Rubio en Vamos a ver, que no han dudado un solo segundo en compartir su opinión al respecto. Y lo han hecho a pesar de que se trata de un tema verdaderamente delicado.

Debemos tener en cuenta que Ivet, a través de su perfil en la red social TikTok, quiso compartir su historia. Así pues, confesó que era fan de Alejandro Sanz y que conoció al artista cuando ella tenía 18 años y él 49. «Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y querido por todo el mundo, me mandara mensajes, me comentara las fotos…», comenzó diciendo la joven. Lejos de que todo quede ahí, continuó explicando lo sucedido: «Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable, y se convirtió en íntimo y sexual». Por si fuera poco, Ivet no dudó en ir mucho más allá con su testimonio: «Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla», comentó en su cuenta en la mencionada red social. Una historia que, como era de esperar, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie. ¡Ni mucho menos!

La opinión de Alejandra Rubio sobre el testimonio de Ivet Playá

El pasado martes, en el plató del programa Vamos a ver que se emite de lunes a viernes en Telecinco, la hija de Terelu Campos ha querido dar a conocer su punto de vista sobre este asunto. Entre otras cuestiones, no ha dudado en mostrarse de lo más crítica por la forma en la que la joven ha dado a conocer su historia.

Y es que no cree que denunciar un asunto así en redes sociales no es la mejor opción, ni mucho menos. «No sé si me voy a meter en un jardín con esto», comenzó diciendo Alejandra Rubio, y añadió: «Si has tenido un problema serio, ve a la policía. Hay cosas muy serias, muy graves, pasan cosas horribles, ¿vale?».

Por si fuera poco, fue más allá: «Estás ensuciando el nombre de un artista muy querido que nunca, que sepamos, ha tenido ningún problema». La colaboradora de Vamos a ver no dudó en sentenciar de la siguiente forma: «Si tienes algún problema, yo soy la primera que la va a apoyar, pero ve a la policía porque no se pueden decir estas cosas y que no pase nada».