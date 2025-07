La mejor amiga de Michu aviva la polémica: «Su deseo expreso era que la niña…»

No es ningún secreto que, desde hace unos días y tras la muerte de Michu, se ha generado una gran polémica. Inma y Tamara, madre y hermana de la que fuese pareja de José Fernando Ortega, no han dudado un solo segundo en hablar públicamente sobre diversas cuestiones. Entre ellas, su intención de hacerse con la custodia de la pequeña Rocío, de 8 años. Lejos de que todo quede ahí, la hermana de Michu llegó a afirmar que Ortega Cano, en ningún momento, se había ocupado de su nieta. Una de las que se ha pronunciado ante estas afirmaciones ha sido Gloria Camila, que ha querido tirar de cautela por el bien de su sobrina: «No es ni el momento para hacer esto y tampoco se lo merece y nosotros tampoco». Por si fuera poco, ha dejado claro que no está dispuesta a entrar en ningún tipo de guerra con la familia de Michu.

Como no podía ser de otra manera, este miércoles, en la nueva entrega del Club Social de Vamos a ver, se ha abordado este asunto. De esta forma, la colaboradora Sandra Aladro ha confirmado que la familia de Ortega Cano ya ha puesto el asunto en manos de sus abogados. Y todo para tratar de resolver este asunto de la manera más pacífica posible. Sobre todo aquello que tenga relación con el futuro de la pequeña Rocío tras la repentina muerte de su madre. «La familia de Ortega Cano está absolutamente implicada en busca el mejor escenario para la hija de José Fernando y Muchi y el mejor escenario será el que decida un Fiscal de menores avalado después por un juez», explicó la periodista. Lejos de que todo quede ahí, Lucía Lorden, reportera de Vamos a ver, tuvo la oportunidad de hablar con la que era la mejor amiga de Michu.

«Contactó conmigo muy sorprendida y muy enfadada con las declaraciones que escuchó de Tamara. Lo primero que me dice es que todo lo que está contando es absolutamente mentira», ha dado a conocer la compañera de Vamos a ver. Pero no todo queda ahí, ya que la periodista aportó muchos más datos de esta conversación.

«Ella, en vida, habló muchísimo del tema con Michu y lo que Michu expresaba era que ella quería que la niña se quedara con la familia de José Fernando, con su tía Gloria y con Ortega Cano», continuó diciendo la reportera de Vamos a ver, y fue más allá: «Según me cuenta, Michu pensaba que ni su madre ni su hermana estarían en condiciones para poder hacerse cargo de la niña».

Lejos de que todo quede ahí, Lucía ha hecho hincapié en algo que le ha hecho saber la mejor amiga de Michu. Y es que ha confesado que la que fuese pareja de José Fernando Ortega estaba convencida de que, «lo mejor que le podría pasar a la pequeña era quedarse con la familia de su padre».

«Es verdad que, a lo mejor, durante estos años, no ha podido estar todo lo presente por la distancia, pero lejos de todo lo demás, estaban muy vinculados, muy pendientes de la niña. El deseo expreso de Michu era que la niña se quedara con la familia de José Fernando», explicó la reportera de Vamos a ver tras haber hablado personalmente con la mejor amiga de la fallecida.