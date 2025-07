Gloria Camila reacciona a las duras declaraciones de la hermana de Michu: «Me parece lamentable»

Hace tan solo unos días, la prensa del corazón se quedó profundamente consternada tras conocer la triste noticia de la muerte de Michu, ex pareja de José Fernando y madre de su única hija. A pesar de que los Ortega acudieron a toda prisa a Cádiz en cuanto se enteraron de la noticia, parece que no han podido evitar que se desate la polémica con el círculo más cercano de la fallecida. Sobre todo por algo que tiene estrecha relación con la pequeña Rocío, de tan sólo 8 años de edad. Tras todo el revuelo generado en los últimos días, Gloria Camila ha acudido a su puesto de trabajo en Fiesta, donde ha tenido oportunidad de responder a todas y cada una de las dudas que se han generado. Es más, también ha tenido ocasión de responder a las duras declaraciones que ha hecho la hermana de Michu. En el plató de TardeAR, arremetió contra la familia Ortega Cano.

Y todo porque le preguntaron quién iba a hacerse cargo de la pequeña Rocío. Debemos recordar que se ha hablado de un documento en el que supuestamente Michu hizo saber que, si le pasaba algo, quería que la custodia de su hija cayera en manos de Ortega Cano. A pesar de todo, nadie ha visto ese papel, pero ha conseguido separar a ambas familias. Sobre todo porque tanto la madre como la hermana de la fallecida tienen claro que Rocío debería quedarse con ellas, puesto que es con quienes más ha tenido contacto la niña durante todos estos años. Una dolorosa situación de la que Gloria Camila quiso pronunciarse en el plató del programa presentado por Emma García: «Ha sido bastante chocante para todos», reconoció, refiriéndose a la muerte de su ex cuñada. «Yo, dos días antes, había estado con ella. La misma tarde habíamos hablado. Todo iba genial, y de repente…»

En cuanto a las declaraciones que la hermana de Michu hizo en TardeAR, la hermana de José Fernando quiso pronunciarse: «Si te digo la verdad, estoy alucinando. No me lo esperaba», comenzó diciendo. Y añadió: «No es ni el momento para hacer esto y tampoco se lo merece y nosotros tampoco».

Lejos de que todo quede ahí, y visiblemente emocionada por el varapalo que ha sufrido con la pérdida de la madre de su sobrina, la colaboradora de Fiesta quiso ir mucho más allá: «Estuve con ella, además, comiendo y todo y era otra actitud totalmente diferente a la que luego mostró aquí».

Tras confirmar que apenas ha tenido relación con Inma, más allá de su encuentro en el tanatorio, daba por hecho que todo estaba bien entre ellas. Es más, Gloria Camila quiso hacer una apreciación: «No era el momento. Estás enterrando a tu hermana y pensando a qué programa ir. Me parece lamentable. No voy a entrar en una guerra, que parece que es lo que quiere. Le dije que me llamase para lo que necesitase».

Respecto a si Michu tenía una buena relación con su familia, la que fuese su cuñada ha preferido no pronunciarse: «No voy a entrar en ello porque no me corresponde. Prefiero mantenerme al margen. Me mantengo en mi sitio, que es el papel de la tía de la niña». Por su parte, añade: «He estado en calidad de tía cuando me han necesitado y cuando me han dejado».