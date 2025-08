No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado martes 5 de agosto, los seguidores de esta serie pudieron disfrutar del capítulo 226 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo José Luis no duda un solo segundo en citar a Mercedes y Bernardo para hacerles una inesperada y contundente propuesta. De hecho, se trata de algo que tiene estrecha relación con su boda. Pero no todo queda ahí, puesto que José Luis ha querido dar una orden muy concreta a Atanasio para organizar sus finanzas.

De esta manera tan concreta, y de la forma más curiosa e inesperada, el secretario se ve sorprendido. ¿El motivo? Entre todo el papeleo, se queda verdaderamente sin palabras al encontrar un documento en concreto. Algo que, sin lugar a dudas, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española han podido observar cómo Adriana vuelve a convertirse en protagonista por algo verdaderamente impactante. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al que por fin ha logrado la manera de demostrar la alianza que han forjado Julio y Úrsula. La joven tiene en su poder algo profundamente valioso que hará temblar los cimientos de la casa. Solamente queda encontrar el momento perfecto para utilizar ese as que guarda bajo la manga.

¿Qué sucede en el capítulo 227 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 6 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Atanasio se muestra profundamente dispuesto a confirmar su alarmante descubrimiento. Se trata de algo que tiene estrecha vinculación con el duque. Toda esta situación, como es de esperar, provoca una enorme inquietud en Matilde.

Tanto es así que, dadas las circunstancias, no puede evitar ponerse en lo peor. Victoria y Bernardo vuelven a ser protagonistas. En este caso porque, tras haber interpretado su papel ante el duque, Mercedes no duda un solo segundo en acercarse hasta la tumba de Pilara, y todo para hacer un juramento.

¿En qué consiste? En que no va a descansar ni un solo segundo hasta vengar su muerte, sin importar en absoluto las posibles consecuencias de sus actos. Es hora de que se haga justicia. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.