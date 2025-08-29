Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Pelayo recibe una impactante noticia
No se lo esperaba
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 28 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 381 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Cristina ha empezado a notar algo verdaderamente preocupante en don Pedro, mientras que Irene hace todo lo que está en su mano para acercarse a Digna. Ella, aun así, no está dispuesta a perdonar. ¡Ni mucho menos! Luz no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para presionar a don Pedro para que diga la verdad. Consciente de las consecuencias, ¡no va a parar hasta conseguir su cometido!
Por si fuera poco, María cambia de opinión respecto a la idea de adoptar un niño, mientras que Marta siente cada vez más inquietud como consecuencia del paradero de Fina. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Carmen, finalmente, ha descubierto que Fina no está en París, mientras que Gabriel se enfrenta a una negociación mucho más difícil de lo esperado. Por si fuera poco, observamos cómo Marta no está dispuesta a cruzarse de brazos, esperando a que Fina aparezca de un momento a otro. Al ser consciente de que va a hacer hasta lo imposible por lograr su cometido, Pelayo empieza a plantearse la opción de intervenir, al temer las posibles consecuencias de sus actos. En cuanto a Digna, tiene un tenso enfrentamiento con don Pedro tras lo ocurrido en los últimos días. Es más que evidente que no está dispuesta a ceder, bajo ningún concepto.
¿Qué sucede en el capítulo 382 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 29 de agosto?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo don Pedro se muestra profundamente desesperado, hasta tal punto que intenta hacer hasta lo imposible por retener a Digna. Luz, por su parte, se ve obligada a tomar una drástica decisión que acaba sacudiendo, de lleno, a la directiva.
Cansada de su trabajo en la tienda, Gema se muestra decidida a cambiar de aires, mientras que Claudia y Carmen temen lo peor respecto al paradero de Fina. La demanda ha conseguido dividir a la empresa, generando complicaciones en las negociaciones de Gabriel. Afectada por la marcha de Fina, Marta deja a Vaca y Pelayo esperando.
En cuanto a Pelayo, ha recibido una impactante noticia que lo cambia todo, mientras que Gaspar da a conocer sus intenciones de vender la cantina. Todo ello mientras Andrés se muestra decidido a tomar las riendas del conflicto con los trabajadores. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3